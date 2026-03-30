Bergdörfer überzeugt gegen Lenglern

Die Partie begann auf tiefem Geläuf in Fuhrbach durchaus vielversprechend für die Gastgeber. Schon früh bot sich die Chance zur Führung: In der 3. Minute scheiterte Philipp Bode nach Vorlage von Luca Michael Rusalo am stark reagierenden Aron Döhne.

Doch in der Folge verlor Bergdörfer den klaren Zugriff. „In der ersten Halbzeit hätten wir früh in Führung gehen müssen, haben uns danach aber zu sehr dem Gegner angepasst und zu oft die falschen Entscheidungen getroffen“, analysierte Fabio Fröchtenicht kritisch.

Auch weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt: Philipp Bode vergab aus kurzer Distanz, ein Abschluss von Simon Dluzinski aus dem Strafraum brachte ebenfalls keinen Ertrag. Auf der Gegenseite kam Lenglern nur einmal gefährlich vor das Tor, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verzog Leuze aus 18 Metern knapp links.

So ging es folgerichtig torlos in die Pause und danach zeigte sich ein völlig anderes Bild.

„Nach der Pause waren wir dann deutlich stärker, kommen super aus der Kabine“, sagte Fabio Fröchtenicht. Was folgte, war ein Doppelschlag, der das Spiel entschied: Zunächst brachte sich Lenglern selbst in Rückstand, als ein Abschluss von Luca Michael Rusalo aus halbrechter Position von Bleron Pergjegjaj ins eigene Tor abgefälscht wurde (54.).

Nur eine Minute später erhöhte Philipp Bode auf 2:0. Nach einem tiefen Ball von Dominink Diedrich auf Tim Wedekin, der querlegte, musste Bode nur noch einschieben (55.).

„Machen durch den Doppelschlag das 2:0“, so Fabio Fröchtenicht, der in dieser Phase die entscheidende Wendung sah.

Zwar kam Lenglern noch einmal zurück: Spielertrainer Timo Friedrichs verkürzte nach einem Standard auf 2:1 (73.). Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

Bergdörfer blieb unbeeindruckt. „Lassen uns auch vom Gegentor nicht beeindrucken“, betonte Fabio Fröchtenicht. Nur wenige Minuten später stellte erneut Philipp Bode mit seinem 13. Saisontor den alten Abstand wieder her (79.). Vorausgegangen war eine starke Aktion von Tim Wedekin, der den Torwart umkurvte und mustergültig flankte, Bode köpfte ins leere Tor. Es war bereits die dritte Torvorlage von Wedekin an diesem Tag.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Tim Jünemann in der Nachspielzeit (90.+3). Nach einer Kombination über die rechte Seite und Vorlage von Elias Mitschke traf er aus dem Zentrum zum 4:1-Endstand.

Insgesamt ließ Bergdörfer defensiv kaum etwas zu. „Wir haben das Spiel kontrolliert und den Gegner über weite Strecken vom eigenen Tor weggehalten und kaum etwas zugelassen“, resümierte Fabio Fröchtenicht.

Auch das Gesamtfazit fiel entsprechend aus: „Am Ende spielen wir das souverän zu Ende und gewinnen verdient mit 4:1. Mit der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden, die zweite war dafür umso besser, alle Tore waren spielerisch richtig stark herausgespielt.“

Die SG Bergdörfer ist bereits am Samstag, 4. April, im Bezirkspokal gegen den FC Eintracht Northeim gefordert, bevor es am Montag erneut gegen die SG Lenglern in der Liga geht. Lenglern reist ebenfalls am Samstag, 4. April, zur SG Werratal 2000 und will dort eine Reaktion zeigen.