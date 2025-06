Bergdörfer beendet Saison mit Kantersieg – Sparta dreht Partie

So., 15.06.2025, 15:00 Uhr

FC Hettensen-Ellierode – SV Rotenberg 1:1

In einem ausgeglichenen Spiel trennten sich der FC Hettensen-Ellierode (13. Platz, 36 Punkte) und der SV Rotenberg (10. Platz, 42 Punkte) 1:1. Nach dem Führungstreffer von Justin Sommer glich Henrik Jeske in der 73. Minute für die Gastgeber aus. Während Rotenberg die Saison auf Platz zehn beendet, muss Hettensen-Ellierode den Gang in die Kreisliga antreten.