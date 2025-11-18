Bergatreute vor Pflichtaufgabe, Unterzeil ist in Ailingen zu Gast

---





Do., 20.11.2025, 19:15 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch SV Bergatreute Bergatreute 19:15



Für den FC Leutkirch steht am Donnerstagabend ein weiteres Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Der Tabellenvorletzte (10 Punkte) zeigte beim 3:3 in Aichstetten zuletzt Moral, blieb aber erneut sieglos. Gegner SV Bergatreute rangiert mit 20 Punkten auf Platz 11, verlor jedoch die vergangenen zwei Partien und will wieder Stabilität finden.

Am Sonntag trifft die TSG Ailingen auf die ambitionierte SGM Unterzeil/Seibranz. Die Gastgeber haben nach dem 2:2 gegen Baindt 16 Punkte auf dem Konto und benötigen dringend einen Heimsieg, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Unterzeil dagegen reist als Tabellenvierter (29 Punkte) mit Rückenwind an, nachdem man in Bergatreute mit 2:0 siegte und weiter im Titelrennen mitmischt.

