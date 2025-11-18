 2025-11-18T09:22:12.436Z

Bergatreute vor Pflichtaufgabe, Unterzeil ist in Ailingen zu Gast

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 18. und 19. Spieltags 

In der Bezirksliga Bodensee stehen unter der Woche und am Wochenende zwei vorgezogene Spiele an. Der FC Leutkirch empfängt am Donnerstagabend den SV Bergatreute, am Sonntag erwartet die TSG Ailingen die formstarke SGM Unterzeil/Seibranz.

Do., 20.11.2025, 19:15 Uhr
FC Leutkirch
SV Bergatreute
19:15

Für den FC Leutkirch steht am Donnerstagabend ein weiteres Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Der Tabellenvorletzte (10 Punkte) zeigte beim 3:3 in Aichstetten zuletzt Moral, blieb aber erneut sieglos. Gegner SV Bergatreute rangiert mit 20 Punkten auf Platz 11, verlor jedoch die vergangenen zwei Partien und will wieder Stabilität finden.
So., 23.11.2025, 15:15 Uhr
TSG Ailingen
SGM Unterzeil/Seibranz
15:15

Am Sonntag trifft die TSG Ailingen auf die ambitionierte SGM Unterzeil/Seibranz. Die Gastgeber haben nach dem 2:2 gegen Baindt 16 Punkte auf dem Konto und benötigen dringend einen Heimsieg, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Unterzeil dagegen reist als Tabellenvierter (29 Punkte) mit Rückenwind an, nachdem man in Bergatreute mit 2:0 siegte und weiter im Titelrennen mitmischt.
18.11.2025, 11:00 Uhr
Matthias KloosAutor