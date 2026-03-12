Bergalinger Chancenwucher gegen Andelsbach

Wer im dichten Nebel durch das Bergalinger Labyrinth zum Sportplatz fand, befürchtete bereits, das Nachholspiel am Mittwochabend könnte aufgrund der Sichtverhältnisse abgesagt werden. Doch wie so oft am Bergalinger Sportplatz verschwand der Nebel so schnell, wie er gekommen war. Trotz personeller Probleme konnte Andelsbach eine auf dem Papier grundsolide Startelf aufbieten. Da jedoch mehrere Spieler angeschlagen waren und auf der Ersatzbank noch reichlich Platz herrschte, trübte der Blick auf die Startformation etwas – bei dem Nebel zu Beginn aber auch kein Wunder. Auch der Gastgeber musste auf Spieler verzichten, wie zum Beispiel ihren Topstürmer David Rizani.

Kaum war das Spiel angepfiffen, verbuchte Bergalingen schon drei Offensivaktionen. Bei der besten davon strich Tim Schmids Abschluss nur hauchdünn am Tor vorbei. Besser und völlig überraschend machten es die Gäste nur wenige Augenblicke später. Felix Schmidle reagierte blitzschnell, als sich in der Defensive eine Gasse öffnete und spielte mit der Hacke perfekt in den Lauf von Justin Reinacher. Kaltschnäuzig erzielte dieser mit seinem ersten Saisontor den Führungstreffer. In den darauffolgenden Minuten setzte sich der Bergalinger Offensivdrang aber fort. Auf dem rutschigen Untergrund tat sich Andelsbach sichtlich schwer, die Bälle kontrolliert und mit Nachdruck aus der Defensive zu spielen. So entstanden immer wieder gefährliche Szenen vor dem eigenen Tor. Zwischen Minute 28 und 33 wiederholte sich dieses Muster gleich drei Mal, beim letzten dieser Versuche konnte Nils Vogt den verdienten Ausgleich erzielen. Und nur wenige Sekunden danach wurde ihm dank eines kontroversen Handelfmeter die grosse Chance auf das 2:1 gegeben. Sein nicht überragender, aber keineswegs schlecht geschossener Strafstoss wurde aber durch Luis Isele stark zur Ecke geklärt. Iseles Rettungsaktion hätte nur Wimpernschläge später beinahe durch Nick Fischer vergoldet werden können, als dieser plötzlich allein vor FCB‑Torwart Simon Vogt auftauchte. Hätte, und so ging es mit einem schmeichelhaften Unentschieden in die Kabinen zum Aufwärmen.

Schnelle Führung in Hälfte Zwei

Direkt nach Wideranpfiff war klar, dass Bergalingen nun alles auf ein schnelles Tor setzen und damit auf den Sieg drängen wird. Nach einer guten Freistossgelegenheit und einem gut platzierten Fernschuss, war es wieder einmal Nils Vogt der für Aufmerksamkeit sorgte. Wieder setzte er sich im Strafraum entscheidend durch und wieder fand er die Lücke beim bis dahin überragend haltenden Isele. Vom Rückstand schien Andelsbach aber erst einmal nicht geschockt zu sein. Vielleicht konnten sie dadurch sogar etwas freier aufspielen, denn in guten 15 Minuten der zweiten Hälfte, konnten sie das Spielgeschehen etwas an sich reissen. Mit schwindender Spielzeit schlichen sich aber wieder einzelne Fehler ein und der Zug zum Tor liess nach. So konnte Jaro Stengritt in der 78. Minute mit einem abgefälschten und damit unhaltbaren Schuss für den hochverdienten Endstand sorgen.

Verdienter Sieg für Bergalingen

Am Ende leistete sich der Gast zu viele Fehler in der Defensive und am Spielaufbau, um gegen den Geheimfavoriten auf den Aufstiegsrang mitreden zu können. Trotzdem lassen sich auch in diesem Spiel gute Phasen finden. Matthias Hertweck wird aber noch einiges vor sich haben, wenn er in seiner restlichen Amtszeit den Traum vom Bezirksligaaufstieg verwirklichen möchte. Eckbälle trainieren zum Beispiel.