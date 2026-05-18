Bergalingen stürmt nach zweimaligem Rückstand zum Sieg gegen Waldshut

„Moral bewiesen“: Yannik Engel (vorne) feierte mit Bergalingen erst den Derbyerfolg gegen Bad Säckingen, dann den Sieg gegen Waldshut. | Archivfoto: Matthias Konzok

In der Kreisliga A Ost kann der FC 08 Bad Säckingen nach dem 4:1-Sieg in Höchenschwand für die kommende Saison planen. Der Spvgg. Andelsbach fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Klassenerhalt.

Der FC Bergalingen hat eine erfolgreiche Englische Woche hinter sich. Erst wurde der FC 08 Bad Säckingen mit 2:0 bezwungen, dann der VfB Waldshut mit 4:2. Trainer Matthias Hertweck sprach von einem verdienten Erfolg gegen Bad Säckingen. Gästecoach Clemens Bauer fand hingegen, dass seine Elf zwar "die ersten 25 Minuten verpennt" habe, in der zweiten Halbzeit aber dem Ausgleich nahe gewesen sei.

"Wir hatten zwei Riesenchancen", führte Bauer aus. "Erst hat Mahdy Ababneh aus 15 Metern die Latte getroffen, dann ist Sebastian Barg alleine auf den Torwart zu und hat vorbeigeschossen." Für die Tore zeichnete Nils Vogt verantwortlich. "Der 2:0-Derbysieg vor dem Feiertag tat der Moral gut", fand Hertweck.