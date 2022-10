Berg zeigt sich kämpferisch Am heutigen Spieltag war Calcio zu Gast im Rafi Stadion

Der TSV Berg machte genau da weiter, wo sie vergangene Woche aufgehört hatten. Mit Anpfiff machten sie das Spiel schnell und kombinierten sich in den 16er der Gäste. Es dauerte nur 2 Minuten, da ging der TSV Berg nach einem Pass von Thomas König durch Vlad Munteanu mit 1:0 in Führung. Aber auch die Gäste aus Calcio liefen früh an und versuchten Druck auszuüben. So kam es, dass sie bereits in der 10. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielten. Berg versuchte weiter das Spiel zu machen. Doch sie mussten sich in der Phase beim Torwart bedanken, der den TSV im Spiel hielt. In der 37. Minute half auch dies leider nichts. Der Gast ging mit 1:2 in Führung.