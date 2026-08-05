Berg: "Stelle mich nicht an die Seitenlinie, um zu verlieren" Nach dem Abstieg in die Kreisliga A übernimmt Christopher Berg den kompletten Kaderumbruch. von Andreas Santner · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser

Hinter dem SC Germania Erftstadt-Lechenich liegt eine harte Saison, – Foto: Ayhan Gündüz

Erstmals seit der Vereinsfusion schlägt die erste Herrenmannschaft des SC Germania Erftstadt-Lechenich in der Kreisliga A auf. Nach dem Absturz aus der Bezirksliga 3 soll der 41-jährige Trainer Christopher Berg den radikalen Neuanfang an der Seitenlinie moderieren.

Noch in der Spielzeit 2024/25 kickte die Germania in der Landesliga, ehe es nach dem Abstieg in die Bezirksliga nun weiter hinunter in das Kreisoberhaus ging. Ein sportliches Novum für den Klub, denn unterhalb der Bezirksebene war die erste Mannschaft seit dem Zusammenschluss noch nie vertreten. Berg, der zuvor unter anderem beim VfL Erp sowie Alemannia Pingsheim in der Kreisliga A und B an der Seitenlinie stand, blickt auf ein düsteres Jahr für das gesamte Vereinsleben zurück: „Für den Verein war es insgesamt eine extrem schwierige Saison mit dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga, dem Abstieg der A-Jugend aus der Mittelrheinliga sowie der Abmeldung unserer zweiten Mannschaft vom Spielbetrieb.“ Der Blick richtet sich beim Übungsleiter jedoch zügig wieder nach vorne: „Für mich zählt jetzt aber nur noch der von uns bestmöglich vorbereitete Neustart und der Aufbau einer komplett neuen Mannschaft – wir schauen ganz klar nach vorne.“

24 Neuzugänge für das neue Kollektiv Der Kader der Erftstädter wurde infolge des Abstiegs nahezu vollständig umgekrempelt. Nur ganz wenige Akteure aus der alten Spielzeit sind den Weg in die Kreisliga A mitgegangen. Seit Mitte Juli schwitzt das neu zusammengewürfelte Aufgebot auf dem Trainingsplatz, wobei die Kaderbreite durchaus beachtlich ist. „Wir sind Mitte Juli in die Vorbereitung gestartet und haben es tatsächlich geschafft, einen Kader mit über 30 Mann auf die Beine zu stellen. Mein Team und ich konnten 24 Neuzugänge davon überzeugen, dass wir gemeinsam einen starken Neustart in der Kreisliga A hinlegen werden“, berichtet der neue Coach. Angesichts der vielen frischen Gesichter steht die Integration in den kommenden Wochen an oberster Stelle. Berg betont die positive Stimmung in den ersten Einheiten: „Wir wollen die vielen neuen Spieler schnell zu einem stabilen Kollektiv und einer starken Gruppe zusammenzuführen. Die Jungs gehen untereinander sehr gut und positiv miteinander um. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zusammen viel erreichen werden.“