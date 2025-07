Berg schießt Weßling ab – Hechendorf ächzt unter Personalsorgen – GSC „stolz“ nach 4:3-Erfolg

Massenweise Gegentore kassierten die beiden Kreisligisten aus Weßling (12) und Berg (10) bisher in der Vorbereitung. Beim SCW kamen im dritten Vorbereitungsmatch am Sonntag bei der 1:4-Niederlage vier weitere dazu. „Natürlich nervt es einen, wenn man draußen steht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir zum Saisonstart ein ganz anderes Gesicht zeigen werden“, verkündet Weßlings Coach Milan Lapuh. Er war froh, dass die Partie mit etwas Zeitverzögerung wegen eines heftigen Schauers überhaupt starten konnte. „Dafür waren die Bedingungen echt gut“, berichtete Lapuh. Ausnutzen konnte sein Team das zunächst nicht, die Berger starteten besser und gingen durch frühes Pressing nach 13 Minuten durch John Gerlach in Führung.

„Es hat sich in der Woche abgezeichnet, dass wieder mehr Zug drin ist“, sagte Wagner, der zuvor derbe Pleiten gegen Neuried (2:4) und Benediktbeuern (3:6) hatte miterleben müssen. Personell gibt es noch Sorgen beim MTV. Einer der beiden Neuzugänge, Julian Schedler, hatte sich gleich im ersten Training eine Schulter ausgekugelt. Moritz Wopper laboriert noch an einer unangenehmen Ballenverletzung. Niklas Betz kann zwar schon wieder Radfahren, er wird aber erst zur Rückrunde zurückerwartet. Immerhin erwies sich bislang Maximilian Maiwald als echte Verstärkung. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger wurde beim TSV Neuried ausgebildet und spielte zuletzt beim Kreisklassisten FC Hertha München. Dort war er trotz seines jungen Alters Stammspieler.

Zahlreiche Urlauber erschweren derzeit Florian Weißleder das Leben. „Wir haben auch die ersten drei Punktspiele alle verlegt“, sagt der neue Trainer des TSV Hechendorf. So startet der Kreisklassist vom Pilsensee erst am Sonntag, 24. August, mit dem Derby zu Hause gegen die SF Breitbrunn in die Saison. Die Personalprobleme wurden auch im Test gegen Höhenrain sichtbar. „Wir haben uns gegen einen robusten Gegner sehr schwergetan“, berichtete Weißleder. Johannes Feirer brachte die Gäste mit einem abgefälschten Distanzschuss auf dem nassen Kunstrasen in Oberalting in Front (16.).

„Da war ein bisschen Glück dabei, aber die Maßgabe war, dass sie auch öfter aus der Distanz schießen“, sagte FSV-Coach Christian Sedlmeier. Nach der Pause tüteten Franz Schaller nach Pass von Feirer (65.) und Feirer selbst mit einem Strafstoß nach Foul an David Lech (8.) den letztlich klaren Sieg für die Gäste ein. „Es war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung im Vergleich zum letzten Test“, konstatierte Sedlmeier. Vor einer Woche hatten die Höhenrainer eine heftige 3:8-Pleite beim A-Klassisten in Stockdorf kassiert. „Umso wichtiger war es, dass wir zu null gespielt haben. In der einen oder anderen Situation hatten wir aber auch das nötige Glück auf unserer Seite“, bekannte Sedlmeier.

Gautinger SC – TSV Oberalting-S. 4:3 (2:1)

Der TSV Oberalting-Seefeld hat sich in den vergangenen Jahren als eine Art Angstgegner für den Gautinger SC erwiesen. Die letzten sieben Duelle zwischen den beiden Mannschaften verloren die Gautinger allesamt. Im Testspiel am frühen Sonntagabend setzten sich jedoch die Würmtaler durch. Mit 4:3 gewann der mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft angetretene Kreisklassist GSC zu Hause gegen den inzwischen in der Kreisliga beheimateten Kontrahenten.

„Wir können stolz auf uns sein. Es war ein sehr guter Test für uns gegen einen offensiv starken Gegner“, sagte GSC-Kapitän Julian Feser. Wegen eines Unwetters wurde die Partie erst mit etwas Verspätung angepfiffen. Eine lange Anlaufzeit brauchte das Duell dann aber nicht: In der achten Minute schoss der routinierte Patrick Feicht die Gäste in Führung, nach einem Oberaltinger Ballverlust am eigenen Strafraum konnte Justin Galtier postwendend ausgleichen. „Wie wir gespielt haben, war in Ordnung. Aber wir haben uns die vier Tore selbst reingehauen, die Anzahl der Fehler müssen wir reduzieren“, analysierte Oberaltings Coach Manuel Feicht. Er selbst war für ein Gegentor persönlich verantwortlich, als er einen weiten Einwurf der Gastgeber unglücklich ins eigene Tor köpfte.

„Da hat mir die Körperspannung gefehlt“, so Feicht selbstkritisch. Kurz nach dem Seitenwechsel nutzte der GSC einen weiteren Fehler des Kreisligisten im Spielaufbau zur 3:1-Führung durch Kubilay Uysal. „Sie hatten mehr Spielanteile, aber wir wollten vor allem stabil stehen und immer wieder kontern. Das ist uns gut gelungen“, so Feser. Anschließend hatte der TSV Oberalting seine beste Phase und konnte durch fein herausgespielte Tore von erneut Patrick Feicht und Tim Prammer zum 3:3 ausgleichen. In der Schlussviertelstunde gelang Feser mit einem doppelt abgefälschten Distanzschuss nach einer nicht konsequent geklärten Ecke dann aber noch das vierte und entscheidende Tor für die Gautinger.