Allgemeines
Ein Kompliment "für eine über weite Phasen sehr homogene Mannschaftsleistung" sprach Mike Probst nach dem SVB-Sieg in Peterskirchen aus.
Ein Kompliment "für eine über weite Phasen sehr homogene Mannschaftsleistung" sprach Mike Probst nach dem SVB-Sieg in Peterskirchen aus. – Foto: mb.presse / Butzhammer

🗣: Berg alarmiert in Töging – TSV und SVM trotz Remis zufrieden

Die Reaktionen zum 17. Spieltag der Bezirksliga Ost

Der FC Töging unterliegt in Rosenheim. Beide Trainer äußern sich zur Mentalität ihrer Mannschaft. Während Waldperlach mit dem Remis in Saaldorf hadert, sind Zorneding und Miesbach zufrieden mit dem Punktgewinn. Beim SV Bruckmühl lobt Mike Probst nach dem wichtigen Sieg in Peterskirchen. Die Stimmen zum 17. Spieltag der Bezirksliga Ost.

Berg kritisiert Mentalität bei einigen Spielern in Töging – Rosenheim lässt Herz auf dem Platz

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
FC Töging
FC TögingFC Töging
2
1
Abpfiff

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Die Niederlage war nicht unverdient. An Großchancen war es zwar ausgeglichen, aber wenn man so viele Eigenfehler macht und laufend unnötige Standards verursacht, dann wird man auch irgendwann mal bestraft. Letztendlich verdienen wir uns auch nicht mehr, wenn ich die letzten Spiele und Trainingswochen anschaue. Bei einigen ist es die Qualität die fehlt, bei vereinzelten aber auch die Mentalität, was ich noch viel schlimmer finde. Mit richtigen personellen Veränderungen kann man aber in der Liga schnell was bewegen. Es wird sich bei uns aber schon gravierend was ändern müssen, soll es in eine andere Richtung gehen.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Heute war das ein absoluter Sieg des Willens und, wie ich meine, auch ein Sieg der intakteren Mannschaft – das sage ich, ohne despektierlich zu sein, denn qualitativ hat Töging definitiv eine gute, wenn nicht sogar sehr gute Mannschaft.

In Summe haben wir am Ende verdient gewonnen. Auch wenn wir die doppelte Überzahl in den letzten zehn Minuten nicht optimal ausgespielt haben und mir die Jungs dabei wieder einige graue Haare gekostet haben, bin ich einfach stolz auf die Mannschaft. Wie wir uns nach der schwierigen Startphase in die Liga reingekämpft haben, ist beeindruckend. Jetzt stehen wir bei 21 Punkten, haben aus den letzten vier Spielen neun Zähler geholt und konnten die direkten Duelle für uns entscheiden. Die Mannschaft hat in ihrer Entwicklung einen riesigen Schritt gemacht, sie ist unfassbar toll und lässt füreinander das Herz auf dem Platz.«

Waldperlach lässt Lucky-Punch bei Bezirksliga-Remis liegen

Gestern, 12:30 Uhr
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
0
0
Abpfiff

Tobias Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: »Insgesamt war es ein leistungsgerechtes und umkämpftes Unentschieden. Die erste Halbzeit war chancenarm und ausgeglichen. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir diszipliniert verteidigt und bis auf den gehaltenen Elfmeter nichts zugelassen, waren mit Ball aber oft zu hektisch. In der Schlussphase haben wir drei klare Chancen auf den Sieg, bei denen der gegnerische Torwart jeweils sehr gut reagiert.«

Bruckmühl belohnt sich gegen Peterskirchen: »Absolut verdienter Sieg«

Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
1
3

Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: „Es war ein absolut verdienter Sieg. Wir haben von Anfang an die Kontrolle übernommen. Trotzdem hat man beiden Mannschaften in einigen nervösen Phasen angemerkt, wie wichtig dieses Aufeinandertreffen war. Wir hätten früh bereits deutlicher führen müssen. Auf den Ausgleich durch eine Unachtsamkeit bei einem Eckball haben wir die richtige Antwort mit einem fulminaten Freistoß gegeben.

In der zweiten Halbzeit mussten wir eine kurze Druckphase des Gegners überstehen und haben in der Schlussphase durch unseren dritten Treffer den Deckel in einer intensiven, aber fairen Partie geschlossen. Kompliment für eine über weite Phasen sehr homogene Mannschaftsleistung.“

Miesbach 80 Minuten in Überzahl: Grünwald erkennt Aschheims Leistung an

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
1
1
Abpfiff

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Ich muss sagen, das war ein gerechtes Unentschieden, auch wenn wir 80 Minuten in Überzahl waren und man da vielleicht mehr erwarten könnte. Den Freistoß nach der Roten Karte hält deren Ersatztorwart super.

Aber daran sieht man einfach die Klasse von Aschheim mit ihren guten Einzelspielern, die den Ball trotz Unterzahl gut laufen lassen und uns immer wieder vom Tor ferngehalten haben. Wir hatten keine richtig großen Chancen. Das Spiel hat sich meistens zwischen den Strafräumen abgespielt. Besonders bitter war der Rückstand mit dem Halbzeitpfiff: Ein Ping-Pong-Tor, das eher zufällig entstand, wurde aber sehenswert vollendet – ein Fallrückzieher, der als Bogenlampe hinter unserem Torwart ins Netz fiel. Das hat uns die Sache natürlich nicht leichter gemacht.

In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, mehr Druck zu machen, sind aggressiver in die Zweikämpfe gegangen und haben Aschheim stärker gefordert. Bis zur 80. Minute mussten wir warten, dann brauchten wir eine Standardsituation – einen Elfmeter, den Sepp Sontheim selbst sicher zum 1:1 verwandelt hat. Danach hatten wir sogar noch die Chance auf das 2:1, aber der gegnerische Torwart hat im Eins-gegen-eins stark gehalten. Unterm Strich war es ein gerechtes Unentschieden. Wir sind zufrieden mit dem Punkt, auch wenn wir 80 Minuten in Überzahl waren.«

Zorneding zeigt gute Reaktion auf Niederlage gegen Rosenheim: »Stolz auf die Jungs«

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
1
1
Abpfiff

Florian Heppert, Co-Trainer des TSV Zorneding: »Wir sind mit dem Punkt heute sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit waren wir meiner Meinung nach einen Tick besser, haben gut verteidigt und vorne ein, zwei, drei sehr gute Möglichkeiten gehabt. In der zweiten Hälfte fand ich Holzkirchen stärker, sie hatten mehr vom Spiel und wir mussten hauptsächlich verteidigen. Da ist uns für Offensivaktionen vielleicht auch irgendwann etwas die Puste ausgegangen. Insgesamt war das aber sehr ordentlich, daher geht das Unentschieden für mich in Ordnung.

Zum 1:0: Der Treffer fiel nach einem sehr strittigen Elfmeterpfiff, aber der Ball wurde dann ziemlich souverän oben links im Winkel verwandelt. Wir haben nie aufgegeben und kamen immer wieder über gute Umschaltmomente und mit solidem Spielaufbau in deren Box, was Holzkirchen aber gerade noch so verteidigen konnte. Besonders stark war die Pressingsituation, bei der Jannik Ast nach einer Balleroberung gegen deren Keeper das Leder schnappte und am Torhüter vorbei einschob.
Das war richtig gut in der zweiten Halbzeit. Sicherlich hätten wir noch ein paar Konterchancen besser ausspielen können, waren da manchmal einen Schritt zu langsam. Holzkirchen ist aber eine super Mannschaft, die man nicht immer komplett vom Tor weghalten kann, aber wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Und: Unser Keeper, Pony (Michael Pohn, Anm. d. Red.), hat ein Mal im Eins-gegen-Eins Weltklasse gegen deren Offensivspieler gehalten.
Alles in allem war es ein gerechtes Unentschieden. Wir sind sehr stolz auf die Jungs und wie sie nach dem Spiel letzte Woche gegen Rosenheim heute eine richtig gute Reaktion gezeigt haben. Wir nehmen den Punkt mit und schauen am kommenden Sonntag, dass wir gegen Ampfing noch etwas holen, bevor es in die Pause geht.«

Die weiteren Spiele des 17. Spieltags der Bezirksliga Ost:

Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
1
1
Abpfiff
Spieltext TSV Ampfing - Forstinning

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
2
1
Abpfiff
Spieltext TSV Dorfen - Ebersberg

Sa., 08.11.2025, 13:00 Uhr
TSV Siegsdorf
TSV SiegsdorfSiegsdorf
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
2
1
Abpfiff
Spieltext Siegsdorf - SV Aschau

