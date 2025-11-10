🗣: Berg alarmiert in Töging – TSV und SVM trotz Remis zufrieden

Robert Berg, Trainer des FC Töging: »Die Niederlage war nicht unverdient. An Großchancen war es zwar ausgeglichen, aber wenn man so viele Eigenfehler macht und laufend unnötige Standards verursacht, dann wird man auch irgendwann mal bestraft. Letztendlich verdienen wir uns auch nicht mehr, wenn ich die letzten Spiele und Trainingswochen anschaue. Bei einigen ist es die Qualität die fehlt, bei vereinzelten aber auch die Mentalität, was ich noch viel schlimmer finde. Mit richtigen personellen Veränderungen kann man aber in der Liga schnell was bewegen. Es wird sich bei uns aber schon gravierend was ändern müssen, soll es in eine andere Richtung gehen.«

Patrick Zimpfer, Trainer des SB Rosenheim: »Heute war das ein absoluter Sieg des Willens und, wie ich meine, auch ein Sieg der intakteren Mannschaft – das sage ich, ohne despektierlich zu sein, denn qualitativ hat Töging definitiv eine gute, wenn nicht sogar sehr gute Mannschaft.

In Summe haben wir am Ende verdient gewonnen. Auch wenn wir die doppelte Überzahl in den letzten zehn Minuten nicht optimal ausgespielt haben und mir die Jungs dabei wieder einige graue Haare gekostet haben, bin ich einfach stolz auf die Mannschaft. Wie wir uns nach der schwierigen Startphase in die Liga reingekämpft haben, ist beeindruckend. Jetzt stehen wir bei 21 Punkten, haben aus den letzten vier Spielen neun Zähler geholt und konnten die direkten Duelle für uns entscheiden. Die Mannschaft hat in ihrer Entwicklung einen riesigen Schritt gemacht, sie ist unfassbar toll und lässt füreinander das Herz auf dem Platz.«

