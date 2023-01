"Bereue nicht eine Sekunde" Mit der Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein Wacker 90 Nordhausen erfüllte sich Jerome Riedel einst einen Herzenswunsch.

FuPa Thüringen: Hallo Jerome, wie kam es zur Rückkehr zur LSG Blau-Weiß Großwechsungen?

Jerome Riedel: Aufgrund meiner der derzeitigen Situation kam es zu dieser Entscheidung. Diese fiel mir nicht leicht. Gerne hätte ich die Saison in Nordhausen zu Ende gespielt und dann geschaut, was Sinn macht. Aber ich habe jetzt sechs Monate kein Spiel gemacht. Und irgendwann muss der Spaß zurück und das Fußballspielen mit Freunden. Deshalb kam es im Winter zur Rückkehr. Aufgrund meines Studiums konnte ich das regelmäßige dreimalige Training die Woche nicht absichern. Weiterhin habe ich eine Sprunggelenksverletzung, die auch noch operativ behandelt werden muss. Das hat mich sehr gehemmt. Somit konnte ich nicht regelmäßig trainieren, was bei der aktuellen Konkurrenzsituation im Kader kaum Spielzeit drin. So soll es ja auch sein. Ich musste es deshalb für mich realistisch einschätzen. Ein halbes Jahr ohne Fußball war lange. Jeder Fußballer will natürlich auch irgendwann auf dem Platz stehen. Deshalb kam es zu dieser Entscheidung.

FuPa Thüringen: Du hast letztes Jahr 23 Oberliga-Spiele gemacht, doch diese Saison warst du noch gar nicht auf dem Feld warum?

Jerome: Ja, 23 Oberliga-Spiel war mit Abstand die unglaublichste Saison, die ich so gespielt habe. Und zwar in verschiedensten Aspekten. Ich konnte so viel Erfahrung sammeln, hatte viele besondere Momente mit dem Höhepunkt in Bautzen, wo wir die Klasse gehalten haben. Das war vom Druck vor dem Spiel und auch danach eines der emotionalsten Spiele, die ich bisher hatte. Ich war mit der Saison für mich selbst sehr zufrieden und konnte zeigen, dass ich das Potential habe in der Oberliga mitzuhalten. Das haben mit Philipp (Anm. d. Red. Sportlicher Leiter Philipp Seeland) und Peßo (Anm. d. Red. Trainer Matthias Peßolat) so auch im Gespräch gesagt. Umso ärgerlicher war es, dass ich aus den eben genannten Gründen diese Saison noch nicht mit der Mannschaft auf den Platz stehen konnte. Aufgrund der Verletzung konnten ich lange nicht trainieren und kam dann nicht so richtig rein.

FuPa Thüringen: Wie beurteilst du deine Rückkehr zu Nordhausen zurückblickend? War es die richtige Entscheidung sich der sportlichen Herausforderung Oberliga zu stellen?

Jerome: Definitiv war es die richtige Entscheidung. Ich würde das immer wieder genauso machen. Es war zum einen eine Herzensentscheidung, weil Wacker zum größten Teil mein Jugendverein war. Ich wusste um die damaligen Probleme bei Wacker und wollte da ein stückweit was zurückgeben und einen kleinen Teil dazu beitragen, dass es dem Verein wieder besser geht. Ich denke, dies ist mir auch ein stückweit gelungen. Zum anderen war es auch die Möglichkeit in der fünfthöchsten Liga Deutschlands zu spielen. Als Fußballer will man immer so hoch wie möglich spielen. Ich denke jeder Sportler hätte so entschieden. Ich bereue nicht eine Sekunde von diesem Schritt.