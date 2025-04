"Bereue keine einzige Minute": Meybodi und FV Endenich trennen sich

Der FV Bonn-Endenich hat sich von Trainer Ali Meybodi getrennt. Diese Entscheidung fiel nach zehn sieglosen Spielen in Serie in der Mittelrheinliga. Noch im November hatten Verein und Coach eine ligaunabhängige Zusammenarbeit verkündet. Der Klassenerhalt war das gemeinsame Ziel – nun soll ein neuer Impuls dieses Ziel doch noch retten.

"Der Verein hat sich dazu entschieden, aufgrund der Ergebnismisere und der Talfahrt, dass neue Impulse gesetzt werden sollen“, erklärte Meybodi nach der Entscheidung. "Wir haben gemeinsam versucht, viele Steine in Bewegung zu setzen, viele Steine drehen und zu wenden. Irgendwann ist es halt dann der größere Stein, nämlich der Trainer, den es trifft.“

Im November hatte der Verein das Vertrauen in Meybodi noch öffentlich betont und dessen Vertrag sogar frühzeitig verlängert – ligaunabhängig. Doch die sportliche Realität holte alle Beteiligten ein: „Gerade aufgrund der letzten Wochen haben die Ergebnisse leider nicht gepasst. Da sah man sich gezwungen, jetzt noch eine letzte Chance zu nutzen, um die Liga dann mit aller Macht, mit Wut im Bauch zu halten.“

Trotz der sportlich schwierigen Monate blickt Meybodi versöhnlich auf seine Zeit beim FVE zurück: "Ich habe wirklich eine gute Zeit gehabt, in der ich viele tolle Menschen kennenlernen durfte. Ich wurde stets mit Respekt und Wärme empfangen und behandelt – ich bereue keine einzige Minute, trotz des Misserfolgs.“ Und weiter: "Stellen wir uns vor, wie es ausgesehen hätte im Falle einer erfolgreichen Saison.“ Er verlässt den Verein ohne Groll: "Ich gehe ohne Wut, wünsche dem Verein und der Mannschaft wirklich das Beste. Die Jungs sollen alles aus sich rausholen, an das Ziel glauben und dieses Ziel bis zum letzten Spieltag verfolgen.“

Die Entscheidung, nun doch getrennte Wege zu gehen, habe sich aus einem Gespräch nach dem Hennef-Spiel ergeben. "Wir hatten uns da eigentlich schon über die kommende Landesliga-Saison unterhalten und wie wir weiter vorgehen", erklärt Sportdirektor Markus Köppe und fügt hinzu: "Am Ende haben wir das gemeinsam für den Klub entschieden. Die Entscheidung schmerzt auch heute noch und auch im Team gab es bei der Bekanntgabe viele hängende Köpfe."

FVE: "Verlieren einen herzensguten Menschen"

Bis zum Saisonende wird der sportliche Leiter Dennis Ochs Meybodi an der Seitenlinie ablösen. Ochs hatte den FVE von 2018 bis 2023 trainiert und von der Landesliga in die Mittelrheinliga geführt. "Es ist kein schöner Tag beim FVE. Nach intensiven Gesprächen zwischen Vorstand und Trainer haben beide Parteien entschieden, dass die Zusammenarbeit leider beendet wird", heißt es aus Vereinskreisen. "Einen Menschen wie Ali haben wir selten kennengelernt. Wir verlieren nicht nur einen großartigen Trainer, sondern auch einen herzensguten Menschen. Wir wünschen Ali für die Zukunft nur das Beste, sowohl privat als auch sportlich", so der Verein weiter.

Nach der bitteren 1:4-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten FC Hennef 05 empfangen Kabambi, Liontos, Kinoshita und Co. am Sonntag die U23 von Fortuna Köln. Aufgegeben habe man sich trotz der prekären Lage noch nicht. "Wir wollen jetzt nochmal alles geben. Bei uns guckt keiner mehr auf die Tabelle, es geht bei Null los. Und wenn wir den Klassenerhalt schaffen, dann ist das auch für Ali", so Köppe abschließend.