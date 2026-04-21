„Bereitschaft war super“: TSV Jetzendorf macht Riesenschritt Richtung Klassenerhalt

Zweifacher Torschütze: Stefan Stöckl. – Foto: FuPa

Der TSV Jetzendorf bezwang den zuvor ungeschlagenen FC Stätzling souverän. Damit ist der Klassenerhalt so gut wie gesichert.

„Wir haben es geschafft, über fast die gesamte Spielzeit ein sehr gutes Spiel zu machen“, freute sich Pöllner. Die Belohnung: drei Punkte und der praktisch sichere Klassenerhalt. Dafür investierten die Jetzendorfer viel.

Zunächst war Vorsicht geboten, doch nach zehn Minuten nahm der TSV Jetzendorf Fahrt auf. Im Landesliga-Heimspiel gegen den FC Stätzling hat sich das Team von Markus Pöllner nach einer starken Leistung mit 3:0 durchgesetzt (wir berichteten). Bemerkenswert war, wie gut die Jetzendorfer den nach der Winterpause bis dahin ungeschlagenen Gegner im Griff hatten.

Nur in der Anfangsphase fand der TSV keinen Zugriff. Stätzling spielte mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft, die seit sieben Partien nicht mehr verloren hatte. Einmal kamen die Gäste der Führung nahe, die Jetzendorfer konnten die Situation aber im letzten Moment bereinigen.

Überhaupt: Der Einsatz stimmte. Pöllner: „Die Bereitschaft war super – und das von allen.“ Ab der zehnten Minute war seine Mannschaft im Spiel angekommen.

Das Momentum kippte, Jetzendorf kontrollierte nun das Spielgeschehen und zeigte gefällige Offensivaktionen. Eine führte zur Führung durch Stefan Stöckl, der eine Flanke von Felix Heckmeier zum 1:0 einköpfte (22.). Vorausgegangen war eine sehenswerte Seitenverlagerung von Bryan Beyreuther.

Auch am zweiten Treffer waren Beyreuther und Stöckl beteiligt: Beyreuther flankte auf Stöckl, der legte quer, und der durchgelaufene Tim Greifenegger schob aus zehn Metern eiskalt ein (41.). Mit 2:0 ging es in die Pause.

„Wir haben von ihnen eine Reaktion erwartet“, sagte Pöllner, doch seine Elf hielt dagegen. „Die Jungs haben alles reingehauen.“ Und das zahlte sich aus: In der 58. Minute traf Stöckl zum 3:0. „Damit war der Deckel drauf“, sagte Pöllner. Sein Team ließ in der Folge nichts mehr anbrennen und hätte sogar höher gewinnen können, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr.

Klassenerhalt ist damit wohl sicher

Pöllner war auch mit dem 3:0 zufrieden. „Wir haben heute ansehnlich gespielt und auch in der Höhe verdient mit 3:0 gewonnen.“ Der TSV Jetzendorf machte einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt, der ihm nur noch theoretisch zu nehmen ist.