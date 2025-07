Bereits vor dem Start: Falkenfels gibt auf

Beim SVF wollte man einen kompletten Neuanfang mit eigenen Leuten machen. In den Jahren davor war die Mannschaft stets mit ein paar Legionären bestückt. "Diesen Weg wollten wir nicht mehr gehen", berichtet Vorstand Matthias Piendl. Mit Dieter Zwickl konnte ein Trainer aus den eigenen Reihen gefunden werden, der vor ein paar Wochen mit einem jungen Kader, der ein Durchschnittsalter von etwa 22 Jahren hatte, in die Vorbereitung startete. Es wurde auch drei Testpartien absolviert, die aber allesamt (2:5 gegen die DJK Arrach, 0:7 gegen die SpVgg Teisnach, 0:8 gegen den TSV Oberschneiding II) klar verloren gingen. Die eigentliche Liga-Generalprobe bei der Kreisliga-Reserve musste der Klub mit lediglich neun Akteuren bestreiten. "Unser Kader ist schlichtweg zu klein. Wir haben nur 14 Spieler und über die Runden zu kommen, hätten wir noch drei, vier Leute mehr gebraucht. Wir haben alles probiert, aber so macht es keinen Sinn. Deshalb haben wir schon vor dem Ligastart die Reißleine gezogen", informiert Piendl.





Der Klubchef macht einen geknickten Eindruck: "So eine einschneidende Entscheidung trifft man nicht aus dem Bauch heraus und der Rückzug tut mir sehr weh. Wir sind aber nur ein kleines Dorf mit knapp 1.000 Einwohnern und die Spieler werden leider nicht mehr." Die verbliebenen Akteure sollen laut Piendl nun - zumindest bis kommenden Sommer - bei einem anderen Klub "geparkt" werden. "Wir haben einen Kern von rund zehn Spielern, der gerne weiter seinem Hobby nachgehen möchte. Für die kommende Saison werden wir uns dann um einen SG-Partner bemühen. Vielleicht ergibt sich in dieser Richtung etwas", hofft Matthias Piendl.