"Bereits viel geschrieben worden": Siegmund über Sindelfingen-Wechsel

Einordnung der Hinrunde
Thomas Siegmund blickt auf seine Arbeit bei der SV Böblingen mit Zurückhaltung zurück. „Grundsätzlich halte ich es für richtiger, wenn die sportliche Bewertung der Hinrunde von den aktuell Verantwortlichen vorgenommen wird“, sagt der Trainer. Er verweist dennoch auf Fortschritte: „Die Mannschaft hat im Vergleich zur Vorsaison große Entwicklungsschritte gemacht, die nun (hoffentlich) auch konsequent in Punkte umgesetzt werden.“ Sportlich stand Böblingen zur Winterpause mit 20 Punkten aus 14 Spielen auf Rang neun, während der VfL Sindelfingen mit 22 Punkten aus 15 Partien Achter ist.
Der überraschende Wechsel
Der Schritt nach Sindelfingen kam abrupt – auch für den bisherigen Verein. Die SV Böblingen erklärte im Dezember, man sei „völlig überraschend“ über den Wunsch informiert worden, den Klub sofort zu verlassen. Gleichzeitig betonte der Verein: „Unabhängig davon sind wir als SVB Thomas natürlich dankbar für seine Dienste im Verein und wünschen ihm persönlich das Beste!“ Siegmund selbst vermeidet eine detaillierte Erklärung: „Zu diesem Thema ist bereits viel geschrieben worden, ohne dass damit wirklich etwas gewonnen wäre.“
Start in Sindelfingen
Beim VfL Sindelfingen begann die Vorbereitung am Sonntag, 25. Januar. Siegmund beschreibt den Ansatz gemeinsam mit Co-Trainer Marijo klar strukturiert: „In den ersten Einheiten geht es Marijo und mir vor allem darum, die Mannschaft sportlich kennenzulernen und eine gemeinsame Basis zu schaffen, auch außerhalb des Platzes.“ Daraus solle eine Spielidee wachsen: „Darauf aufbauend werden wir schrittweise die Entwicklung unserer gemeinsamen Spielidee angehen.“
Der neue Trainer betont Einfachheit und Verständlichkeit: „Da stehen dann einfache, schnell umsetzbare Prinzipien im Vordergrund.“ Wichtig sei vor allem Klarheit: „Uns ist wichtig, dass die Spieler früh verstehen, was wir auf dem Platz sehen wollen – ohne sie mit zu vielen Details zu überfrachten.“
Kader und erste Eindrücke
Die ersten Eindrücke vom Team fallen positiv aus. Gleichzeitig sieht er Aufgaben in der Strukturierung: „Jetzt geht es darum, Rollen klar zu definieren und die richtigen Verbindungen auf dem Platz zu finden.“ Die Testspiele sollen bewusst genutzt werden: „In den Testspielen wollen wir bewusst unterschiedliche Konstellationen ausprobieren, um zeitnah ein vollständiges Bild zu erhalten.“ Veränderungen schließt er nicht aus, bleibt aber offen: „Veränderungen gehören im Fußball immer dazu, wie sich das konkret zeigen wird, sehen wir dann.“
Zielsetzung für die Rückrunde
Siegmund formuliert seine Prioritäten klar. „Eine klare Spielidee ist für uns die Basis – Ergebnisse sind dann unserer Überzeugung nach eine Folge daraus“, erklärt er. Von konkreten Zielmarken hält er wenig: „Natürlich schaut jeder auf Tabellenplätze, aber ich halte wenig davon, jetzt eine konkrete Punktemarke auszurufen. Entscheidend ist, dass wir als Mannschaft sichtbar Fortschritte machen und wieder eine klare Identität entwickeln.“
Der erste Prüfstein
Zum Rückrundenstart wartet mit dem TSV Köngen der Tabellenführer. Siegmund relativiert die Bedeutung des Duells: „Auch wenn es gegen den Tabellenführer geht, ist für uns in der Einordnung wichtig, dass das Spiel ‚nur‘ eines von 15 ist.“ Den Wunsch nach einem gelungenen Auftakt verschweigt er nicht: „Natürlich wollen wir unsere gemeinsame Zeit mit einem Erfolgserlebnis starten.“ Gleichzeitig bleibt er realistisch: „Dass die Messlatte dafür aber extrem hoch liegt, hat Köngen eindrucksvoll gezeigt und wir werden bis dahin sehr gut arbeiten müssen.“