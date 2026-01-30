"Bereits viel geschrieben worden": Siegmund über Sindelfingen-Wechsel

Einordnung der Hinrunde

Thomas Siegmund blickt auf seine Arbeit bei der SV Böblingen mit Zurückhaltung zurück. „Grundsätzlich halte ich es für richtiger, wenn die sportliche Bewertung der Hinrunde von den aktuell Verantwortlichen vorgenommen wird“, sagt der Trainer. Er verweist dennoch auf Fortschritte: „Die Mannschaft hat im Vergleich zur Vorsaison große Entwicklungsschritte gemacht, die nun (hoffentlich) auch konsequent in Punkte umgesetzt werden.“ Sportlich stand Böblingen zur Winterpause mit 20 Punkten aus 14 Spielen auf Rang neun, während der VfL Sindelfingen mit 22 Punkten aus 15 Partien Achter ist. Der überraschende Wechsel

Der Schritt nach Sindelfingen kam abrupt – auch für den bisherigen Verein. Die SV Böblingen erklärte im Dezember, man sei „völlig überraschend“ über den Wunsch informiert worden, den Klub sofort zu verlassen. Gleichzeitig betonte der Verein: „Unabhängig davon sind wir als SVB Thomas natürlich dankbar für seine Dienste im Verein und wünschen ihm persönlich das Beste!“ Siegmund selbst vermeidet eine detaillierte Erklärung: „Zu diesem Thema ist bereits viel geschrieben worden, ohne dass damit wirklich etwas gewonnen wäre.“

Start in Sindelfingen

Beim VfL Sindelfingen begann die Vorbereitung am Sonntag, 25. Januar. Siegmund beschreibt den Ansatz gemeinsam mit Co-Trainer Marijo klar strukturiert: „In den ersten Einheiten geht es Marijo und mir vor allem darum, die Mannschaft sportlich kennenzulernen und eine gemeinsame Basis zu schaffen, auch außerhalb des Platzes.“ Daraus solle eine Spielidee wachsen: „Darauf aufbauend werden wir schrittweise die Entwicklung unserer gemeinsamen Spielidee angehen.“ Der neue Trainer betont Einfachheit und Verständlichkeit: „Da stehen dann einfache, schnell umsetzbare Prinzipien im Vordergrund.“ Wichtig sei vor allem Klarheit: „Uns ist wichtig, dass die Spieler früh verstehen, was wir auf dem Platz sehen wollen – ohne sie mit zu vielen Details zu überfrachten.“