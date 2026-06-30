Bereits elf Neue: TSV 1860 lotst Quartett in die Landesliga Südwest

Das 1860-Trainerteam Christoph Jäger (l., o.) und Tim Lotter (r. o.) und die nuezugänge Siddig, Adamou, Ulucay, Shoipov und Hodja. – Foto: TSV 1860 Weißenburg

Transfer angekündigt, Transfers getätigt: Der TSV 1860 Weißenburg meldet Vollzug für die anstehende Saison in der Landesliga Südwest und hat nach den ersten sieben Neuzugängen vier weitere Spieler vorgestellt.

Juan Lassa Anguli (24, SV Barthelmesaurach), Jan Lenz (18, TSV Nördlingen U19), Marcel Graf (28, TSV Sack) und Mahfouz Moumouni (21, SV Eyüp Sultan Nürnberg) verstärken den Landesliga-Kader. "Wir freuen uns sehr, dass sich die vier für unseren TSV 1860 entschieden haben, und heißen sie herzlich willkommen. Wir wünschen auch ihnen einen erfolgreichen Start, viele sportliche Erfolge und vor allem eine verletzungsfreie Saison", teilt der Verein über die Vereinskanäle mit.

Der XXL-Umbruch beim TSV 1860 Weißenburg schreitet weiter voran. Das Trainerduo, Christoph Jäger und Tim Lotter, ist eifrig beschäftigt und hat kurz vor dem Testspielauftakt gegen die DJK Limes (1:1) vier weitere Neuzugänge vorgestellt.

Erstmeldung: Die sportliche Leitung setzt dabei auf eine Kombination aus jungen, entwicklungsfähigen Akteuren und Spielern, die sich in der Region schon einen Namen gemacht haben.

Beim ersten Testspiel des TSV 1860 konnte sich das Trainerteam bereits den ersten Eindruck vom Leistungsniveau des Teams machen: Gegen die DJK Limes aus der Bezirksliga Süd gab es nach Blitzführung (6.) zumindest ein 1:1 .

Zu den neuen Gesichtern gehört unter anderem Alija Hodja. Der 18-Jährige wechselt von der TSG Pappenheim zum TSV 1860. Für Hodja ist es eine Rückkehr, da er bereits im Nachwuchsbereich der Weißenburger spielte. Zudem stoßen Mohammad Siddig (19, TSV Buch Nürnberg) und Jamal Adamou (18, ATSV Erlangen) zum Landesliga-Kader.

Transfers in der Landesliga Südwest: TSV 1860 Weißenburg holt Routiniers und junge Wilde

Ergänzt wird die Gruppe der jüngeren Zugänge durch den 22-jährigen Burak Ulucay (DJK Berufsfeuerwehr Franken Concordia Nürnberg) sowie den 28-jährigen Magomed Shoipov vom ESV Treuchtlingen. Auf den Vereinskanälen hieß es dazu: „Mit ihrer Leidenschaft für den Fußball werden sie unser Team bereichern. Wir freuen uns darauf, gemeinsam erfolgreich zu sein und wünschen allen Spielern einen starken Start in ihren neuen Vereinsfarben, in Rot & Weiß.“

Um den jungen Spielern die nötige Stabilität an die Hand zu geben, hatten die Weißenburger zwei weitere Akteure tags zuvor vorgestellt. Robert Prohaska kommt von der SG Ramsberg/St. Veit zurück, während Adnan Latic ebenfalls vom ESV Treuchtlingen zum TSV 1860 wechselt. Beide Spieler sollen mit ihren Fähigkeiten wichtige Rollen im neuen Kader übernehmen.

SV Manching wartet auf TSV 1860 Weißenburg zum Landesliga-Start

„Beide Spieler bringen fußballerische Qualität, Einsatzwillen und jede Menge Motivation mit und werden unser Team ab sofort verstärken“, teilte der Verein im Rahmen der Vorstellung mit. Für beide ist der Wechsel nach Weißenburg eine Rückkehr: Prohaska ist 36 Jahre alt und spielte bereits mehrmals beim TSV 1860. Latic spielte in der Jugend für die Sechzger. Neben dem Septett sind weitere Neuzugänge geplant.

Sa., 18.07.2026, 16:00 Uhr TSV 1860 Weißenburg Weißenburg SV Manching Manching 16:00 PUSH

Dem Trainerteam um Chefcoach Christoph Jäger bleibt nun noch etwas Zeit, den umgebauten Kader zu festigen. Vor dem Start in der Landesliga Südwest am 18. Juli gegen den SV Manching stehen noch mehrere Testspiele an: So sind Duelle mit der DJK Limes 09 (1. Juli, 19 Uhr), gegen den SC Germania Nürnberg (3. Juli, 19 Uhr) und gegen Landesliga-Aufsteiger Herzogenaurach (5. Juli, 17 Uhr) geplant.

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