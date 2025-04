Bereit für mehr: Mögglinger Machtdemonstration im Derby

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Derby gewonnen - Vorsprung ausgebaut: Gegen den Nachbarn TSV Heubach ließ der 1.FC Stern überhaupt nichts anbrennen und festigte mit einem 5:0-Heimsieg seinen zweiten Tabellenplatz.

Nur 48 Sekunden brauchte es bis zum ersten schön herauskombinierten Treffer. Ausgerechnet der Ex-Mögglinger Serhat Sari vergab die größte gegnerische Chance, ansonsten blieben die Gäste ungewohnt harmlos. Was aber auch daran lag, dass der Favorit seiner Rolle völlig gerecht wurde. Die Flügelzange Wiedmann-Buchhauser zauberte das 2:0 herbei, so dass sogar Kräfte für das anstehende Pokal-Halbfinale am 01.Mai geschont werden konnten.