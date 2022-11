Bereit für ein intensives Spiel unter Flutlicht Bereits am Samstagabend tritt der VfL Vichttal bei der U23 von Fortuna Köln an. Drei Fanbusse begleiten das Team.

Zu ungewohnter Zeit macht sich der VfL Vichttal am Wochenende auf, um bei der U23 von Fortuna Köln in der Fußball-Mittelrheinliga auf Punktejagd zu gehen.

Bereits am Samstagabend (19.30 Uhr) tritt das Team von Trainer Andi Avramovic unter Flutlicht an, um der für Sonntag angesetzten Regionalliga-Begegnung zwischen der Fortuna und Preußen Münster Platz zu machen. „Das hatten wir in dieser Form noch nicht“, sagt Avramovic. Doch das ist nicht die einzige Unbekannte für Vichttals Trainer, denn „bei dieser Überraschungskiste gibt es von Woche zu Woche personelle Veränderungen“.

So macht es im Vorfeld wenig Sinn, über mögliche Startaufstellungen des Gegners zu grübeln, aber das generelle Setting ist klar. „Gut ausgebildet, technisch versiert und fleißig“, sind die Attribute, die Avramovic an den kommenden Gegner knüpft. „Wir sind darauf vorbereitet, dass es eine sehr laufintensive Begegnung werden wird“, glaubt Avramovic, dessen Mannschaft nach den guten Ergebnissen der letzten Wochen sicher auch nicht als Laufkundschaft in Köln auftreten wird.