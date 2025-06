Bereit für die Landesliga? SV Dornach sieht sich „gut aufgestellt“

Knapp drei Wochen nach ihrem letzten Saisonspiel in der Bezirksliga Ost sind die Fußballer von Landesliga-Aufsteiger SV Dornach wieder ins Training eingestiegen. „Wir gehen es ierstmal locker an, es kommen auch noch einige Spieler zum Probetraining, und dann gibt’s noch einen gemeinsamen Abend, bei dem die bereits verpflichteten Spieler ihre neuen Teamkollegen schon einmal ein bisschen kennenlernen sollen“, sagt Dornachs Sportlicher Leiter Jakob Krütten. Er selbst wird in der kommenden Spielzeit wieder in der Reserve auflaufen, aber nicht mehr als Torwart-Trainer fungieren. Diese Aufgaben übernimmt Maximilian Dörsch (31), der sich auf diesem Gebiet gezielt weitergebildet hat. Krütten: „Er ist seit 2021 im Verein, hat zwar nur unregelmäßig gespielt, war aber irgendwie immer da.

Mit aktuell fünf Neuzugängen sieht man sich beim Landesliga-Neuling laut Krütten „gut aufgestellt“ und „nicht in Zugzwang“. Alexander Mrowczynski ist beim SV Dornach kein Unbekannter: Der Innenverteidiger stieg 2018 mit den Dornen in die Bezirksliga, verließ den Klub nach der darauffolgenden Spielzeit in Richtung FC Aschheim und kommt jetzt vom Bezirksligisten SC Eintracht Freising, wo er in der vergangenen Saison als spielender Co-Trainer aktiv war. „Der Kontakt ist nie wirklich abgerissen“, sagt der 33-Jährige, der viele Spieler aus dem aktuellen Kader kennt. Der frisch gebackene Vater ist mit seiner Lebensgefährtin vor Kurzem nach Haar gezogen, die Fahrt nach Freising sei ihm zu weit. „Ich habe mich Liga-unabhängig für Dornach entschieden und freue mich auf die neue Herausforderung.“ Landesliga-Erfahrung sammelte „Moro“ einst beim FC Falke Markt Schwaben (2009/2010, 2010/2011 und 2012/2013). Jakob Krütten: „In der Defensive hatten wir Handlungsbedarf und haben jetzt einen erfahrenen Mann verpflichtet, der sowohl Innenverteidiger als auch Sechser spielen kann.“

Ebenfalls fürs Abwehrzentrum kommt Maurice Albers (25), der als Bundespolizist nicht mehr in Freilassing, sondern in München arbeitet und nun den Landesligisten ESV Freilassing verlässt, weil er nicht länger den großen Aufwand betreiben wollte. Krütten: „Er hat uns kontaktiert, er kannte uns noch als Gegner in gemeinsamen Bezirksliga-Zeiten.“ Auch Marko Todorovic (28) arbeitet als Polizist, der Mittelfeldspieler spielte zuletzt für den FC Phönix München in der Kreisklasse, bringt aber Bayernliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim TSV Dachau mit. Dominik Beutler (30) spielte zuletzt für den westfälischen Bezirksligisten SuS Langscheid/Enkhausen, der gerade ebenfalls aufgestiegen ist. „Dominik wurde in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet und ist vor Kurzem nach München gezogen. Der Kontakt ist über Markus Hanusch entstanden – die Freundinnen der beiden kennen sich“, berichtet Jakob Krütten.