Bereit für die Cheftrainerrolle: Grünwalds Sebastian Koch besteht B-Lizenz-Prüfung mit Empfehlung

Noch arbeitet Sebastian Koch im Hintergrund. Zumindest für Beobachter von außen wirkt es so. Florian de Prato sieht es anders: Der in der Winterpause zum Bayernliga-Neuling TSV Grünwald zurückgekehrte Trainer, der als dritter Chefcoach der Saison den Klassenerhalt sichern soll, betont stets: „Sebi ist für mich kein Co-Trainer, sondern ein Trainer auf Augenhöhe.“

Dazu passt, dass Koch seine Kompetenz kürzlich hochoffiziell bestätigt bekam, denn er hat die B-Lizenz-Prüfung mit Empfehlung bestanden. Das könnte seinen Weg in eine höherklassige Trainerlaufbahn beschleunigen. „Ich habe mir vorgenommen, die A-Lizenz in den nächsten fünf Jahren zu machen. Es ist nicht leicht, im Kurs einen Platz zu bekommen. Man braucht eine bestimmte Punktzahl, die man über die Spielervergangenheit und die Trainertätigkeit bekommt. Für die B-Lizenz mit Empfehlung gibt es sieben Punkte mehr“, erzählt der 28-Jährige, der als Aktiver nicht viel in diese Wertung einbringen konnte, weil er seine Karriere nach zwei Kreuzbandrissen früh beendete.