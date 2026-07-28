Bereit für den nächsten Schritt? Wir suchen dich! von Oliver Arnold · Gestern, 23:21 Uhr · 0 Leser

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Du suchst mehr als nur einen neuen Verein? Du suchst eine Mannschaft mit Ambitionen, Zusammenhalt und dem Willen, sich stetig weiterzuentwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig!

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A in der Saison 2024/25 haben wir die vergangene Spielzeit auf einem starken 4. Tabellenplatz beendet und lange um den Aufstieg mitgespielt. Darauf wollen wir aufbauen. Unser Ziel für die neue Saison ist klar: den nächsten Schritt gehen. Als Mannschaft weiter wachsen, den Kader gezielt verstärken und unsere Entwicklung nachhaltig fortsetzen.