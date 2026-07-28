Bereit für den nächsten Schritt? Wir suchen dich!

Du suchst mehr als nur einen neuen Verein? Du suchst eine Mannschaft mit Ambitionen, Zusammenhalt und dem Willen, sich stetig weiterzuentwickeln?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A in der Saison 2024/25 haben wir die vergangene Spielzeit auf einem starken 4. Tabellenplatz beendet und lange um den Aufstieg mitgespielt. Darauf wollen wir aufbauen.
Unser Ziel für die neue Saison ist klar: den nächsten Schritt gehen. Als Mannschaft weiter wachsen, den Kader gezielt verstärken und unsere Entwicklung nachhaltig fortsetzen.
Dafür suchen wir motivierte Spieler, die:
⚽ Teamgeist leben
💪 Einsatz auf und neben dem Platz zeigen
🔥 Ehrgeiz haben, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln
Egal, ob du bereits Erfahrung in der Kreisliga gesammelt hast oder eine neue sportliche Herausforderung suchst – wenn du bereit bist, mit uns zu arbeiten und gemeinsam etwas aufzubauen, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.
📍 Trainingsort: An der Wuhlheide 161, 12459 Berlin (Köpenick)
📩 Interesse?
Melde dich gerne bei unserem Trainer Christian Krause:
📧 christian.krause@askania-coepenick.de
📞 0162 687 4480
Gemeinsam entwickeln. Gemeinsam wachsen. Gemeinsam den nächsten Schritt gehen.