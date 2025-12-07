Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten

Berchtold und Lohr verlängern bei der SpVgg Wiesenbach
Unser Kreisliga-Team kann weiter auf eingespielte Führung setzen: Nikolas Berchtold und Kevin Lohr verlängern und stehen auch in der Saison 2026/27 als Trainerduo an der Linie und auf dem Platz.
Mit klaren Zielen, hoher Trainingsintensität und einer starken gemeinsamen Handschrift wollen die beiden den nächsten Schritt machen. Was zusammenpasst, bleibt zusammen – gemeinsam gehen wir den eingeschlagenen Weg weiter.