Berchtold und Lohr verlängern bei der SpVgg Wiesenbach

Wiesenbach

Vertragsverlängerung: Trainerduo bleibt an Bord

Unser Kreisliga-Team kann weiter auf eingespielte Führung setzen: Nikolas Berchtold und Kevin Lohr verlängern und stehen auch in der Saison 2026/27 als Trainerduo an der Linie und auf dem Platz.

Mit klaren Zielen, hoher Trainingsintensität und einer starken gemeinsamen Handschrift wollen die beiden den nächsten Schritt machen. Was zusammenpasst, bleibt zusammen – gemeinsam gehen wir den eingeschlagenen Weg weiter.

