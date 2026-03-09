Bercher und Landwehr entscheiden Spiel

Ob gegen Geisslingen oder die neu geformte Spielgemeinschaft mit dem FC Griessen, für Andelsbach scheint in diesen Begegnungen einfach der Wurm drin zu sein. In den bisherigen 4 Duellen konnte lediglich ein Punkt erspielt werden, dabei ging die Elf von Ralf Lauber gerade in den Heimspielen aufgrund der Tabellenplätze als leichte Favoriten ins Spiel. In beiden gab es deutliche Niederlagen.

Etwas überraschend musste der Gastgeber wieder einmal mit einem stark dezimierten Kader in die Partien gehen. Dies machte sich im Spiel deutlich bemerkbar und auch der Gast trug einiges dafür bei, dass die erste Hälfte zu einem Mittelfeldgeplänkel verkümmerte. Trotzdem gelang der SG Griesslingen nach 17 Minuten durch einen Weitschuss der Führungstreffer. Leon Büttner setzte einen hoch geratenen Schuss auf Torwart Isele, der die Kugel gerade noch so mit den Fingerspitzen erwischen konnte, was den Ball aber nicht hindern sollte ins Tor zu fallen. Das Spiel neutralisierte sich anschliessend wieder auf beiden Seiten, ehe sich kurz vor dem Halbzeitpfiff nochmals die Chance auf zwei Tore ergab. Erst scheiterte Lukas Sonnenmoser an der Latte, dann musste Luca Wolff einen Griesslinger Schuss auf der Linie retten.