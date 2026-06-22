Berburg holt Kuduzovic - Ex-WM-Teilnehmer bei Red Black/Red Star

"Faz" Kuduzovic wird neuer Trainer in Berburg – Foto: RW Wittlich

FC Berdenia Berburg

Wie Berdenia Berburg am Samstag im Internet bekanntgab, hat der Verein Fahrudin - genannt Faz - Kuduzovic als neuen Cheftrainer seiner 1.Herren-Mannschaft aus der Ehrenpromotion verpflichtet. Er wird damit Nachfolger von Josef Cinar, der unerwartet nach Ettelbrück gewechselt war.

FC Blo-Wäiss Itzig

In der vergangenen Saison in Itzig noch Nebenmann von Benny Reiter hat Johann Bourgadel kürzlich offiziell den Cheftrainerposten der 1.Herren von Erstdivisionär Blo-Wäiss Itzig übernommen. Er wird dabei von José Loureiro assistiert werden. Dies teilte der Verein bereits vor einer Woche mit.