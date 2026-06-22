Berburg holt Kuduzovic - Ex-WM-Teilnehmer bei Red Black/Red Star

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Wie Berdenia Berburg am Samstag im Internet bekanntgab, hat der Verein Fahrudin - genannt Faz - Kuduzovic als neuen Cheftrainer seiner 1.Herren-Mannschaft aus der Ehrenpromotion verpflichtet. Er wird damit Nachfolger von Josef Cinar, der unerwartet nach Ettelbrück gewechselt war.
In der vergangenen Saison in Itzig noch Nebenmann von Benny Reiter hat Johann Bourgadel kürzlich offiziell den Cheftrainerposten der 1.Herren von Erstdivisionär Blo-Wäiss Itzig übernommen. Er wird dabei von José Loureiro assistiert werden. Dies teilte der Verein bereits vor einer Woche mit.
Am Samstag gab Frauen-Erstligist Mamer bekannt, dass Daniel Neyken neuer Trainer jenes Teams werden wird, das ursprünglich zur kommenden Saison zusammen mit Strassen in einer Entente antreten sollte. Diese ist vorläufig auf Eis gelegt und der ursprünglich für die Spielgemeinschaft vorgesehene Trainer Adrien Daniele hat den Verein Richtung FC Koeppchen verlassen. Sein Nachfolger wird entsprechenden Neyken.
Eine unerwartete Änderung gibt es auch bei Damen-Erstligist Junglinster. Mitte Mai wurde Daniel Kontz als Nachfolger von Trainer Julien Turnau verpflichtet, der bekanntlich nach Differdingen wechselt. Unbestätigten FuPa-Informationen soll diese Entscheidung aber bereits keine Gültigkeit mehr haben, Kontz würde die Junglinster Frauen nicht übernehmen.
Seit rund einer Woche ist bekannt, wer Cheftrainer der neuen Damen-Entente Red Black/Red Star wird. Niemand Geringerer als der ehemalige US-Nationalspieler und Teilnehmer an der Weltmeisterschaft 1998 David Régis wird die Geschicke des künftigen Erstligisten leiten. Bis Dezember 2025 zeichnete Régis für die Frauen in Mamer verantwortlich.