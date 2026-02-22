Berauschender Auftritt von Herrenberg, mitreißendes Spiel in Freiburg

SG Haitz – VfL Herrenberg 0:5

Eine beeindruckende Demonstration von Offensivkraft und Siegeswillen! Der VfL Herrenberg übernahm von Beginn an das Kommando und ließ die heimischen Fans früh verstummen. Lisa Marie Sock (9.) eröffnete den Torreigen mit viel Entschlossenheit, bevor Annika Schmidt (39.) noch vor der Pause den Vorsprung ausbaute. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste hungrig: Erneut Sock (57.) sowie Melanie Wirth (67.) schraubten das Ergebnis unaufhaltsam in die Höhe. Den emotionalen Schlusspunkt in dieser einseitigen, aber leidenschaftlich geführten Partie setzte Lotta Brunnenmiller (87.) kurz vor dem Abpfiff. Ein berauschender Auftritt der Herrenbergerinnen, die ihre Chancen eiskalt verwerteten.

SC Freiburg II – Eintracht Frankfurt III 3:4

Was für ein mitreißender Schlagabtausch, der die Zuschauer bis zum Schluss in Atem hielt! Freiburg legte los wie die Feuerwehr und sorgte durch Belma Dzaferi (5.) und Giolina Gregorio (10.) für frühen Jubel auf den Rängen. Doch die Eintracht bewies ein riesiges Kämpferherz und schlug noch vor der Pause durch Anna Gliszczynska (26.) und Sari Kobayashi (33.) zurück. In einer hochemotionalen zweiten Halbzeit drehte Letizia-Marie Knapp (51.) das Spiel zunächst komplett, ehe Weena Simmen (69.) den Freiburger Anhang erneut auf den Ausgleich hoffen ließ. In einer dramatischen Schlussphase war es schließlich Ana Sarac (80.), die den entscheidenden Treffer markierte und die Frankfurterinnen jubeln ließ. Ein packender Krimi voller Leidenschaft und ständiger Wendungen.

SpVgg Greuther Fürth – TSG 1899 Hoffenheim II 0:2

Ein intensives Duell, in dem die Gäste aus Hoffenheim ihre Nervenstärke unter Beweis stellten. In einer von Taktik und großem Einsatz geprägten Partie gelang Leni Wileschek (27.) der wichtige Führungstreffer, der den Weg für die TSG ebnete. Fürth versuchte mit viel Herz und Leidenschaft zu antworten, doch die Defensive der Gäste hielt dem Druck stand. Nach dem Seitenwechsel sorgte Vivien Thomann (62.) für die Vorentscheidung und versetzte die mitgereisten Anhänger in große Freude. Ein hart umkämpfter Auswärtssieg, bei dem die Hoffenheimerinnen in den entscheidenden Momenten eiskalt zuschlugen.

