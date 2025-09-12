Beratzhausens Spiel 1 nach Eglmeier – Derbys in Eichlberg und Schama

Der TSV Beratzhausen steht nach dem Abdanken seines Trainers mehr denn je in der Pflicht. – Foto: Felix Schmautz

Vor einer echten Bewährungsprobe steht der Tabellenerste TV Riedenburg an diesem Wochenende. Für die Schäffer-/Bögeholz-Mannen geht es zum starken Aufsteiger TSV Großberg. Bereits am Samstag steigt das Kellerduell SV Lupburg gegen Sinzing. Tags darauf lädt die DJK Eichlberg/Neukirchen den TV Hemau zum Lokalderby. Derweil muss der TSV Beratzhausen im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Christian Eglmeier beim Tabellenschlusslicht ASV Undorf ran.



Schon allein das engmaschige Tabellenbild zeigt: Beim Lokalduell SG Hohenschambach (8., 13) gegen SG Painten (5., 14) gibt es im Grunde keinen Favoriten. Ein 50/50-Spiel ist zu erwarten. Wegweisend ist es aber allemal: Der Sieger beißt sich fürs Erste im oberen Mittelfeld des Tableaus fest. Die bisherigen Auftritte beider Teams haben gezeigt, dass durchaus mit dem ein oder anderen Tor zu rechnen sein dürfte.





Das zweite Samstagsspiel läuft unter der Kategorie „Kellerduell“. Es geht um wichtige Punkte, um sich unten rauszukämpfen. Dieses Ansinnen eint den SV Lupburg (11., 8) und den SC Sinzing (13., 6). Weitere Parallele: Die vergangenen vier Spiele liefen genau identisch, was die Punkteausbeute Woche um Woche anbelangt.





Das erste Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Christian Eglmeier ist ein immens wichtiges für den TSV Beratzhausen (10., 8). Es geht zum noch sieglosen Tabellenletzten ASV Undorf (14., 3). Ein Duell, in dem in den letzten Jahren immer Feuer drin war. Das Momentum könnte dabei für die Gastgeber sprechen. Während sie sich letzte Woche in Steinsberg einen Punkt der Moral holten, ging der TSV daheim gegen Großberg unter.

Nagelprobe für den Tabellenführer! Der TV Riedenburg (1., 21) dürfte beim starken Aufsteiger TSV Großberg (4., 15) auf Herz und Nieren geprüft werden. Die Bergler Buam haben durch den 6:0-Kantersieg in Beratzhausen das 1:5 gegen Steinsberg vergessen gemacht, werden selbstbewusst zu Werke gehen. Nichtsdestotrotz wollen die Gäste auch nach dem zehnten Spieltag ungeschlagen bleiben.







Derby-Zeit an der Tiefenhüll! Es geht um viel Prestige. Sportlich hatte die DJK Eichlberg/Neukirchen (7., 13) bei den letzten drei Duellen (darunter zwei Mal beim Tangrintel-Cup) stets die Nase vorn. Wendet sich nun das Blatt? Punkte können die Gäste vom TV Hemau (12., 7) ja gut gebrauchen. Die „Remiskönige“ der Liga warten schließlich immer noch auf den ersten Saisonsieg. Ob ausgerechnet im Derby der Knoten platzt?







Keinen guten Tag erlebte die SG Peising/Bad Abbach II (9., 11) in Hohenschambach. Am Sonntag ist eine klare Leistungssteigerung vonnöten, ansonsten droht gegen den Tabellenzweiten TSV Dietfurt (18) Ungemach. Die Gäste fanden durch den 4:1-Arbeitssieg gegen Lupburg wieder in die Spur zurück – und wollen nachlegen, um an Primus Riedenburg dranzubleiben.







In ungeahnten Höhen der Tabelle befindet sich aktuell die SG Oberndorf/Matting (3., 17). Seit sechs Punktspielen ist die Eisvogel-Vogel ungeschlagen. Allerdings setzte es unter der Woche im Kreispokal das Aus (0:4 gegen Donaustauf). Geht zumindest in der Liga der Lauf weiter? Etwas dagegen hat der FSV Steinsberg (6., 13), der vor Wochenfrist nur zu einem Remis gegen Schlusslicht Undorf kam.