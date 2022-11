Beratzhausens Lebenszeichen und Undorfs Comeback Trotz langer Unterzahl schlägt das Schlusslicht Lorenzen +++ Breitenbrunn gibt Zwei-Tore-Pausenführung aus der Hand +++ Pielenhofen schließt Jahr mit knappem, aber verdientem Heimsieg ab

Pielenhofen (34) vor dem diesmal zum Zuschauen verdammten Pirkensee-Ponholz (29) sowie punktgleichen Mannschaften aus Undorf, Breitenbrunn und Riedenburg (je 26) – mit dieser Reihenfolge verabschiedet sich die Kreisliga 2 in die Winterpause. „Unten“ feierte der Tabellenletzte aus Beratzhausen in Lorenzen seinen zweiten Saisonsieg und macht es auch hier wieder spannend fürs Frühjahr.

Tore: 0:1 Semmler (4.), 0:2 Lindl (34.), 0:3 Semmler (62.). Die Riedenburger hatten einen rabenschwarzen Tag erwischt und kamen zu keiner klaren Torgelegenheit! Rass (30.) schoss nur an die Latte. Töging bestimmte 90 Minuten lang das Geschehen und hätte bei besserer Chancenauswertung noch höher gewinnen können.





Tore: 1:0 Nierer (8.), 1:1 Ochsenkühn (10.), 1:2 Schweiger (31.), 2:2 Peters (71.), 2:3 Schweiger (74.), 3:3 Nerb (78.). Unterm Strich ein leistungsgerechtes Unentschieden. Beiden Mannschaften war eine gewisse Müdigkeit anzumerken. Die Defensivreihen zeigten sich instabil. Pichl (75.) traf für Painten den Pfosten.





Tore: 0:1 Richter (4.), 0:2 Wiese (45.+4), 1:2 Kögler (64.), 1:3 Josef Weigert (82.). Rote Karte: Christian Weigert (37./Beratzhausen/Notbremse). Der TSV zieht endlich das Glück auf seine Seite und sendet mithilfe des erst zweiten Saisonsieges ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Man zeigte sich kämpferisch deutlich besser als die Einheimischen, nutzte seine Chancen konsequent und siegte zu Recht.





Tore: 0:1 Kellermeier (11.), 0:2 Lang (29.), 1:2 und 2:2 Frey (73./83.). Das Halbzeitergebnis hat den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Nach dem Anschlusstreffer kam Undorf noch stärker auf und verdiente sich zumindest den Ausgleich. Beide Mannschaften, vor allem die Gastgeber, hätten in der Schlussphase den Siegtreffer auf dem Fuß gehabt. Meier (74./Breitenbrunn) und Politzka (39./Undorf) trafen den Pfosten.





Tore: 1:0 Stefan Maier (14.), 2:0 Franzl (22.), 2:1 Klöden (36., abgestaubt nach Pfosten!), 3:1 Aschenbrenner (89.), 3:2 Dechant (90.+6). Die gute Leistung des Gästetorwarts Kellner und die mäßige Chancenverwertung der Gastgeber verhinderten ein Ergebnis in der Größenordnung des Hinspiels. Pielenhofens Greiner (68.) verschoss überdies einen Foulelfmeter.

Hinspiel: 1:4. Zu Recht musste sich Pirkensee-Ponholz (2., 29 Punkte) Pielenhofen geschlagen geben und ist infolgedessen die Tabellenführung wieder los. Immerhin wurde der direkte Vergleich mit Pielenhofen dennoch gewonnen. Final soll nochmal ein Sieg her, um mit einer guten Ausgangslage in die Winterruhe zu gehen. Aus Sicht der heimischen Hemauer (11., 19) wäre – gerade nach den jüngsten beiden Niederlagen – ein Punktgewinn vortrefflich, um das Polster auf die letzten zwei zu wahren.

Hinspiel: 3:0. Ein toller Saisonstart, eine zwischenzeitliche Ergebnis-Misere und aktuell ein Hoch mit drei Siegen in Folge – die Herbstrunde des TV Riedenburg (3., 26) kann im Grunde in drei Phasen unterteilt werden. Mittlerweile geht der Trend wieder ganz klar nach oben. Das gibt Mut, auch im Heimduell mit Töging (9., 22) die volle Punkteausbeute einzusacken. Diesem Vorhaben stemmt sich der Aufsteiger dagegen, der selbst aussichtsreich dasteht und gute Chance auf den Liga-Erhalt hat.

Hinspiel: 7:0. Einer deutlichen Leistungssteigerung und einer tollen zweiten Halbzeit verdankte der FCP (1., 31) den 3:1-Sieg im Spitzenspiel. Robert Hubers und Jürgen Schneiders Truppe kehrt zurück an der Tabellenspitze – und will dort freilich auch während des Winters stehen. Hierfür ist abschließend wohl ein Sieg gegen das abstiegsbedrohte Holzheim 12., 14) vonnöten. Doch Punkte können auch die Gäste gut gebrauchen. Und so werden sie alles dafür geben, dem Favoriten ein Bein zu stellen.