Beratzhausen setzt weiter auf Ernstberger und Effhauser Der Kreisligist muss noch um die Ligazugehörigkeit bangen, stellt aber schon jetzt wichtige Weichen für die neue Saison von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Bilden auch nächste Saison das Trainerduo in Beratzhausen: Chefcoach Nico Ernstberger (links) und Co-Trainer Christian Effhauser. – Foto: Florian Würthele

Als Tabellenzehnter der Kreisliga 2 startet der TSV Beratzhausen in die Frühjahrsrunde. Die untere Tabellenhälfte ist dicht gedrängt, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt lediglich zwei Punkte. Großes Ziel in Beratzhausen ist und bleibt der Klassenerhalt – bestenfalls natürlich auf direktem Wege. Egal wie die Saison endet, laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Dabei setzt der Verein aus dem westlichen Landkreis Regensburg sowohl in der Abteilungsführung als auch auf der Trainerbank auf Kontinuität und Kompetenz.

Erfreuliche Nachrichten gibt es auf der Trainerposition: Die Zusammenarbeit mit Chefcoach Nico Ernstberger (45) und Co-Trainer Christian Effhauser (42) wird fortgesetzt. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit plant der TSV Beratzhausen langfristig mit dem Trainerduo und setzt somit auf Kontinuität. Das Trainerteam wir auch zukünftig daran arbeiten, die Mannschaft taktisch wie spielerisch weiterzuentwickeln. „Nico Ernstberger und Christian Effhauser überzeugen nicht nur durch ihre fachliche Expertise, sondern auch durch ihren hervorragenden Draht zur Mannschaft – ein wichtiger Baustein für eine positive sportliche Entwicklung“, loben die Verantwortlichen. Ernstberger, der im Verlauf der Herbstrunde vom Co- zum Cheftrainer aufstieg, sagt im Rahmen seiner Verlängerung: „Es macht Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Sie nehmen vor allem taktische Dinge auf, verbessern sich technisch und sind sehr wissbegierig. Ich sehe weiterhin viel Potenzial in der Mannschaft, das es gilt weiterzuentwickeln.“



Unterdessen übernimmt mit Florian Ott ein ausgewiesener Fußballfachmann das Amt des Abteilungsleiters. Ott war über viele Jahre hinweg erfolgreich als Vorstand der JFG Schwarze Laaber tätig und bringt umfangreiche Erfahrung in der Vereinsarbeit mit. Er tritt die Nachfolge von Ben Scheuerer an, welcher „über einen langen Zeitraum hinweg die sportlichen Geschicke beim TSV maßgeblich geprägt und verantwortet“ habe, wie es in einer Vereinsmitteilung heißt. „Der Verein bedankt sich ausdrücklich für dessen engagierte und nachhaltige Arbeit.“





Für die verbleibenden Saisonspiele gelte der volle Fokus dem Klassenerhalt. „Dieses Ziel hat oberste Priorität.“ Die acht Termine umfassende Restsaison beginnt für Beratzhausen am 29. März mit einem Heimspiel gegen Steinsberg. Der Pflichtspielauftakt ist jedoch schon an diesem Sonntag. Da empfängt die Ernstberger-Elf den Bezirksligisten SV Breitenbrunn und kämpft um den Einzug ins Halbfinale des Kreispokals. „Der TSV will mit den personellen Entscheidungen die Grundlage schaffen, um in der kommenden Saison erfolgreichen und attraktiven Fußball in Beratzhausen zu zeigen. Die Personalien unterstreichen den Kurs des Vereins: Kontinuität, Kompetenz und eine nachhaltige sportliche Ausrichtung“, heißt es abschließend in der Meldung.