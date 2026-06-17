Beratzhausen nimmt Talente auf & will nicht wieder so lange zittern Die Ernstberger-Truppe hat die Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison aufgenommen von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Coach Nico Ernstberger (links) und Abteilungsleiter Florian Ott (rechts) begrüßen die neuen Spieler Simon Wiedenhofer, Jakob Tischler, Leon Ott und Simon Pretzel (von links). – Foto: TSV Beratzhausen

Der TSV Beratzhausen ist in der vergangenen Woche in die Vorbereitung auf die neue Kreisliga-Saison gestartet. Zum Auftakt durfte Abteilungsleiter Florian Ott und das Trainerteam um Chefcoach Nico Ernstberger und Christian Effhauser einige neue Gesichter begrüßen.

Mit Leon Ott, Simon Pretzel, Rene Wiedenhofer und Jakob Tischler stoßen vielversprechende Spieler aus dem Jugendbereich der JFG zur Mannschaft und sollen Schritt für Schritt an den Herrenbereich herangeführt werden. Ebenso erfreulich ist die Rückkehr der Langzeitverletzten Andre Nitsche und Tom Gehr. Das Trainergespann blickt mit Vorfreude auf die bevorstehenden Wochen. Bereits in der ersten Trainingswoche wurde intensiv gearbeitet. Den gelungenen Abschluss bildete ein überzeugender 6:2-Erfolg im ersten Testspiel gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz.



„Wir blicken optimistisch auf die kommende Saison, wobei der Klassenerhalt oberste Priorität hat“, erklärt TSV-Trainer Nico Ernstberger, der frühzeitig verlängert hatte. Was Ernstberger einfordert: „Von unseren Spielern erwarten wir Trainingsfleiß, Engagement und vor allem Teamgeist. Gerade mit unserem nicht allzu großen Kader werden Zusammenhalt, Herzblut und die Bereitschaft, füreinander zu arbeiten, entscheidende Faktoren sein.“





In den kommenden Wochen stehen zahlreiche Trainingseinheiten sowie weitere Testspiele auf dem Programm. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der vergangenen Saison möchte der TSV Beratzhausen auch in der neuen Spielzeit frühzeitig die Weichen für eine sorgenfreie Saison stellen. Oberstes Ziel ist es, möglichst schnell die notwendigen Punkte einzufahren, um den Blick nicht dauerhaft auf die Abstiegsregion richten zu müssen. Anders als in der Vorsaison, als der Ligaerhalt erst am allerletzten Spieltag in trockene Tücher gewickelt wurde.



Darüber hinaus soll die junge Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt werden – sowohl taktisch als auch spielerisch. Ein besonderer Fokus liegt darauf, die jungen Spieler zu integrieren und als Team weiter zusammenzuwachsen. Mit einer guten Mischung aus erfahrenen Spielern und talentierten Nachwuchskräften geht der TSV motiviert und voller Zuversicht in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Regensburger Kreisliga 2. Mit den Bezirksliga-Absteigern FC Pielenhofen-Adlersberg und SV Töging sowie den Neulingen TSV Deuerling und SV Leonberg bereichern vier neue Mannschaften die Liga.