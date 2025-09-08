Beratzhausen erlebt Desaster – Riedenburg & Dietfurt mit Mühe

Keine Glanzstücke lieferte das Top-Duo der Kreisliga 2 am neunten Spieltag ab. Doch es reichte jeweils zu drei Punkten. Bereits am Freitag legte der weiter ungeschlagene Klassenprimus TV Riedenburg mit einem 3:1-Heimerfolg gegen Eichlberg vor. Verfolger TSV Dietfurt antwortete mit einem 4:1 gegen Lupburg und bleibt auf drei Zählern dran. Neuer Vierter ist Aufsteiger TSV Großberg, der Gastgeber Beratzhausen eine 6:0-Packung verpasste.



Es war nichts Berauschendes, was die Riedenburger Elf am Freitagabend aufs Feld zauberte. Die Englische Woche mit dem Pokalspiel 48 Stunden früher machte sich bemerkbar. Entsprechend schwer waren die Beine. Dennoch löste der TV seine Aufgabe und bleibt ungeschlagener Tabellenführer. Dabei reichte dem zunächst sehr effizienten Primus ein starke erste halbe Stunde, in der ihm drei Tore gelangen. Eichlberg kam hintenraus nochmal auf und hatte Tormöglichkeiten, doch es reichte nur noch zu einem eigenen Treffer.







Ein umkämpftes Spiel, wovon zwei Zeitstrafen in der ersten Halbzeit zeugen. Tore wollten bis zum Schluss keine fallen. Für die weiter sieglosen Hemauer ist es bereits das siebte Unentschieden im neunten Saisonspiel.







Immerhin mit einem Punkt im Gepäck fuhr Schlusslicht Undorf aus Steinsberg nachhause. Die Heimelf gab binnen weniger Minuten eine 2:0-Führung aus der Hand, weil Undorfs reaktivierter „Altstar“ Markus Gschlößl zwei Mal zur Stelle war. Dies war durchaus ein Knackpunkt im Spiel; so waren Gäste in der letzten halben Stunde näher dran am Siegtor.







Einen typischen Arbeitssieg landete der Rangdritte Oberndorf/Matting bei Kellerkind Sinzing. Letztlich präsentierte sich die heimische Offensive diesmal zu harmlos und schwach. Auf der anderen Seite generierte die SG, die auch nicht überzeugen konnte, aus zwei Torchancen einen Treffer. Das war kein Fußball-Leckerbissen!







Newcomer Hohenschambach konnte seine Stellung im Tabellenmittelfeld festigen – und gleichzeitig den Mitaufsteiger auf dem Landkreis Kelheim überholen. Der Heimsieg war verdient. Gästecoach Willi Petz zeigte sich enttäuscht ob der schwachen Darbietung seiner Mannschaft, die auch eine Rote Karte an SGH-Akteur Reinecke (73./grobes Foulspiel) nicht zu ihren Gunsten nutzen konnte.







Ohne zu glänzen, kam Dietfurt zu einem klaren Heimerfolg. Und verteidigt den zweiten Tabellenplatz. Das deutliche Ergebnis täuscht jedoch nicht über eine insgesamt mäßige Leistung der Altmühlstädter hinweg. Wenngleich der Sieg letztlich natürlich verdient war.



Ohne zu glänzen, kam Dietfurt zu einem klaren Heimerfolg. Und verteidigt den zweiten Tabellenplatz. Das deutliche Ergebnis täuscht jedoch nicht über eine insgesamt mäßige Leistung der Altmühlstädter hinweg. Wenngleich der Sieg letztlich natürlich verdient war. Zum ausführlichen Spielbericht...



Einen rabenschwarzen Nachmittag erlebte die Mannschaft aus Beratzhausen. Erst vergab sie eine Top-Chance aufs 1:0, ehe sie von der Rolle war. Mit dem zweiten Großberg-Tor nach 20 Minuten war die Moral des Gastgebers gebrochen. Und so konnten die Bergler Buam das Ergebnis in der zweiten Halbzeit deutlich in die Höhe schrauben. Während der TSV den Befreiungsschlag verpasst, springt Aufsteiger Großberg auf Rang vier.