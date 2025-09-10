Beratzhausen: Christian Eglmeier wirft das Handtuch

Von den ersten neun Saisonspielen konnte Beratzhausen nur eines gewinnen. Vor allem die vielen Unentschieden (5) bereiten Kopfzerbrechen. Aktuell ist man Tabellenzehnter. Eglmeier erklärt die bisher maue Ausbeute so: „Wir sind an sich nicht schlecht in die Saison gestartet. Großes Problem ist der kleine Kader. Flo Meier hörte auf, Michael Dechant wechselte nach Regenstauf, Stammkeeper Christian Weigert hat sich schwerer am Knie verletzt und Verteidiger Alex Gehr das Schlüsselbein gebrochen. Zudem verloren wir zwei Spieler berufs- bzw. studienbedingt. Daher umfasst der Kader nur noch 15, 16 Mann. Im Training waren acht bis zwölf Spieler, was für die Kreisliga zu wenig ist. Beim Freitagstraining habe ich gemerkt, dass ein bisschen die Luft raus ist und meinen Rücktritt angeboten.“



Das zurückliegende Heimspiel gegen Großberg bestritt man noch gemeinsam. Es setzte eine herbe 0:6-Niederlage. Vor dem wichtigen Match beim Tabellenletzten Undorf am Sonntag ist nun aber Schluss. Eglmeier erhofft sich durch diesen Schritt „frischen Wind, eine neue Ansprache und neue Motivation“ für die Mannschaft. Wichtig sei, „dass die Mannschaft den Spaß wiederfindet. Im meinen Augen ist es der richtige Schritt, damit sich die Mannschaft wiederfindet. Schlussendlich geht es darum, dass der Verein die Klasse hält.“



Der 48-Jährige will betont wissen, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei und man im Guten auseinandergehe. Des Weiteren: „Am Ende der Saison wäre ohnehin Schluss gewesen. Dann hätte in meinen Augen nach vier Jahren eh ein neuer Wind hergehört.“ Die dreijährige Amtszeit bei seinem Heimatverein behält Eglmeier in durchweg positiver Erinnerung: „Ich habe das Team in einer schwierigen Phase übernommen. Gemeinsam haben wir den Klassenerhalt geschafft, sind in der Folgesaison Dritter geworden und haben letzte Saison lange gut mitgespielt. Auch im Totopokal waren wir stets gut dabei. Es war also eine erfolgreiche Zeit mit den Burschen. Es hat Spaß gemacht, aber irgendwann ist die Luft halt einfach raus.“



Ende September 2022 stieß Christian Eglmeier zum Team. Ben Scheuerer hatte ihn in erster Amtshandlung als Abteilungsleiter als neuen Cheftrainer installiert. Der Funktionär gibt gegenüber FuPa zu Protokoll: „Wir gehen im Guten auseinander, schauen uns weiter in die Augen und freuen uns, wenn Egi weiterhin bei uns am Sportplatz vorbeischaut. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg. Bei seinem Amtsantritt war es eine schwierige Situation und in einer solchen befinden wir uns jetzt wieder.“ Auf Eglmeiers Arbeit und Engagement lässt Scheuerer nichts kommen: „Egi und ich hatten und haben ein vertrauensvolles Verhältnis, waren schon im Vorhinein gut befreundet. Auch wenn man sieht wo wir hergekommen sind, war es eine sportliche erfolgreiche Zeit. Der relativ kleine Kader lässt aktuell halt nicht viel mehr zu. Den Aderlass muss man mit nur einheimischen Spielern erstmal stemmen. Wir haben den Kader mit Spielern aus der Zweiten und der eigenen JFG aufgefüllt. Es braucht seine Zeit, dass sie sich an das Kreisliga-Niveau gewöhnen.“



Eglmeiers Nachfolge ist schon geklärt. Sie kommt aus den eigenen Reihen. Der bisherige Co-Trainer Nico Ernstberger (45) springt in die Bresche. In die Rolle des Co-Trainers schlüpft Christian Effhauser (41), der dieses Amt schon in der Vergangenheit bekleidete. „Nico hat in seiner aktiven Zeit höherklassig gespielt und bringt eine gewisse Expertise mit. Er muss nun neuen Wind und Spirit in die Truppe bringen. Den beiden gilt unser volles Vertrauen“, ist Scheuerer guter Dinge. Wie lange diese Trainer-Konstellation fortbesteht, ist offen.



Wie geht es derweil mit dem scheidenden TSV-Trainer weiter? „Ich genieße die Zeit mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter, bin aber nicht abgeneigt, mir Angebote anzuhören. Die Chemie und die menschliche Komponente müssen passen – so wie es in Duggendorf in Beratzhausen der Fall war“, sagt Christian Eglmeier, der früher oder später auf jeden Fall wieder auf der Trainerbühne auftauchen möchte.