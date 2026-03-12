Berater beim Kreisligisten und weitere Bezirksliga-Verlängerungen

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In der Kreisliga B6 wurde das Spiel Spvgg Unterrot II – TSV Michelfeld (15.03.2026) auf 17:15 Uhr und auf den Kunstrasenplatz in Gaildorf verlegt.

In der Kreisliga B3 wurde das Spiel TSV Schwaikheim III – TSV Oberbrüden II neu angesetzt auf: 17.03.2026, 20:00 Uhr.

In der Kreisliga A – Frauen – wurde das Spiel TSV Sulzdorf – SK Fichtenberg (14.03.2026) von 17:00 Uhr auf 16:30 Uhr vorverlegt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Merklingen

Beim TSV Merklingen schreiten die Planungen für die kommende Saison in der Bezirksliga Enz/Murr weiter voran. Mit Gazi Ekmen, Zeljko Belecan und Kapitän Jakob Wehl haben drei wichtige Spieler ihre Zusage gegeben und bleiben dem Verein erhalten.

Alle drei zählen zu den prägenden Figuren innerhalb der Mannschaft und bringen Erfahrung, Einsatzbereitschaft und Identifikation mit dem Verein mit. Besonders Kapitän Jakob Wehl übernimmt auf und neben dem Platz eine wichtige Führungsrolle.

Die Verantwortlichen zeigen sich erfreut über die Verlängerungen und werten sie als starkes Zeichen der Verbundenheit zum TSV Merklingen. Gemeinsam möchte man auch in der kommenden Spielzeit wieder angreifen und den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Lehrensteinsfeld

Beim TSV Lehrensteinsfeld gibt es eine personelle Verstärkung im Umfeld der aktiven Mannschaft. Seit dem 1. März 2026 unterstützt Markus Bender den Verein als Berater.

Bender bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Amateurfußball mit. Über viele Jahre hinweg war er in unterschiedlichen Rollen aktiv – als Jugendspieler, Trainer und später auch als Abteilungsleiter. Diese vielseitige Erfahrung soll nun in die Arbeit rund um die aktive Mannschaft einfließen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++