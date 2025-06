„Beppo“ Gutsmiedl wird Trainer beim TSV 1860 München III: „Ich strebe nach dem Maximalen“

München – Der Wechsel ging schnell über die Bühne: Josef „Beppo“ Gutsmiedl wird in der kommenden Saison die dritte Mannschaft des TSV 1860 München trainieren. Nach seinem Abschied vom DJK Pasing war der Deal mit den Löwen innerhalb kürzester Zeit perfekt.

„Dominik Kilpatrick (sportlicher Leiter) und ich sind schon lange in Kontakt und als dann klar wurde, dass ich in Pasing nicht weitermachen werde, war innerhalb von wenigen Tagen, man kann fast sagen, wenigen Stunden, klar, dass wir das gemeinsam angehen werden in der kommenden Saison“, erklärt Gutsmiedl den rasanten Ablauf der Verhandlungen gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Für den neuen Trainer der „Dritten“ ist der Wechsel zu 1860 München etwas ganz Besonderes. „Eine Anfrage von Sechzig ist ein Privileg“, betont der 28-Jährige. Die Faszination für den Traditionsverein ist bei ihm deutlich spürbar: „Sechzig ist natürlich eine absolute Marke, ein absolut geiler Verein. Hier sind viele Leute, die mit der ‚Dritten‘ richtig nach vorne kommen wollen – darauf hab ich total Lust und habe mich deshalb dem Projekt mit Feuer und Flamme verschrieben.“ Als Co-Trainer wird ihm Roberto Kuri zur Seite stehen, der ebenfalls eine Pasinger Vergangenheit mitbringt.