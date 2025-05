Beppo Gutsmiedl verlässt DJK Pasing zum Saisonende: „Der geilste Club der Welt“

Pasing – „Servus und danke, Beppo“. Die DJK Pasing und ihr Trainer Beppo Gutsmiedl gehen nach drei Jahren getrennte Wege. Unter seiner Leitung feierte der Verein im Jahr 2023 den Aufstieg in die Bezirksliga und blickt auf zwei ereignisreiche Jahre in der Kreisliga zurück.

„Ich bin seit 23 Jahren Mitglied im Verein und werde es auch noch in 50 Jahren sein. Nach drei Jahren als Trainer ist jetzt einfach Schluss“, erzählt der Trainer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Wohin es Gutsmiedl zieht, ließ der junge Coach noch offen. „Ich mache erstmal Pause. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich dem Verein in anderer Position erhalten bleibe.“ Klar ist: Auch wenn sich die Wege nun trennen, die Verbindung zu seinem Herzensverein wird bestehen bleiben.

Auch Max Reeb, Abteilungsleiter der Herrenmannschaft, betont die durchweg positiven Aspekte der Zusammenarbeit: „Der gesamte Verein bedankt sich herzlich bei Beppo für drei erfolgreiche Jahre. Für sein Engagement, die Leidenschaft und seinen Einsatz sind wir Beppo sehr dankbar.“ Auch für die letzten drei Spiele hat sich die DJK noch Ziele gesetzt und könnte die Abschiedstournee Gutsmiedls mit dem erneuten Bezirksliga-Aufstieg vergolden.

Drei Spiele vor Schluss: DJK Pasing befindet sich mitten im Aufstiegskampf

Aktuell fehlen zwei Punkte auf den Relegationsplatz (Großhadern) und drei Punkte auf den direkten Aufstiegsplatz (MTV München) – auch wegen des Gerichtsurteils gegen Spitzenreiter FC Kosova.

Sa., 17.05.2025, 17:30 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 III DJK Pasing DJK Pasing 17:30

Vergangene Woche hagelte es jedoch eine 2:6-Niederlage gegen den Tabellenführer. Aufgeben will in Pasing deshalb aber niemand. „Wir haben eine geile Mannschaft zusammengestellt, spielerisch und charakterlich, und werden in den letzten drei Spielen nochmal Vollgas geben“, verspricht Gutsmiedl. (mg)