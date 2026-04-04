Bentwisch trotzt Unterzahl, Förderkader siegt im Krimi

– Foto: Timo Babic

Vor 130 Zuschauern untermauerte der 1. FC Neubrandenburg 04 seine Ambitionen auf die vorderen Plätze und feierte beim FSV Bentwisch einen wichtigen Auswärtssieg. Die Gäste agierten zielstrebig und ließen keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte entführen wollten. Es begann in der 27. Minute mit dem 0:1 durch Joel-Patrice Lisch.

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Neubrandenburger mit einem schnellen Doppelschlag für die Vorentscheidung. Zunächst erhöhte Dennis Kühl in der 52. Minute auf 0:2, bevor Daniel Nawotke nur eine Minute später, in der 53. Minute, das 0:3 folgen ließ. Die Gastgeber aus Bentwisch bewiesen trotz des deutlichen Rückstands Moral und kamen in der Nachspielzeit noch zum Ehrentreffer: Tim Hermann erzielte in der 90.+3 Minute das Tor zum 1:3-Endstand. ---

Ein hochemotionales Kellerduell erlebten die 191 Zuschauer beim MSV Pampow, der den Güstrower SC 09 empfing. Die Hausherren starteten furios in die Partie und schienen frühzeitig alles klarzumachen. Bereits in der 10. Minute brachte Lucas Hube den MSV Pampow mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, erhöhte Yamen Hassoud auf 2:0, was die Hoffnungen der Güstrower auf ein Minimum schrumpfen ließ. Doch der Güstrower SC 09 gab sich im zweiten Durchgang nicht auf und startete eine furiose Aufholjagd. In der 75. Minute keimte neue Hoffnung auf, als Shawn-Cedric Brügmann den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte. Die Dramatik erreichte ihren Siedepunkt kurz vor dem Ende: In der 89. Minute verwandelte Robert Grube einen Foulelfmeter zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich. ---

Ein wahres Torfestival und pure Spannung erlebten die 35 Zuschauer in der Partie zwischen dem FC Förderkader Rene Schneider und dem Penzliner SV. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an spielfreudig und gingen durch einen Doppelschlag von Erik Ahrens in Führung, der zunächst in der 22. Minute das 1:0 und in der 34. Minute das 2:0 markierte. Doch der Penzliner SV bewies Moral und kam noch vor der Pause zurück in die Partie, als Jonas Muschke in der 43. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung hochemotional und offen. In der Schlussphase schien die Vorentscheidung gefallen zu sein, nachdem Sverre Latta in der 77. Minute auf 3:1 für den Förderkader erhöhte. Penzlin gab sich jedoch nicht geschlagen und brachte durch das Tor von Max Lucas Schwenn in der 87. Minute zum 3:2 noch einmal enorme Hektik in die Schlussminuten. Letztlich rettete der FC Förderkader Rene Schneider den knappen Sieg über die Zeit. ---

In einer von Taktik und Kampf geprägten Begegnung sicherte sich der FSV Bentwisch vor 60 Zuschauern einen knappen Auswärtssieg beim Güstrower SC 09. Die Gäste starteten entschlossen und belohnten sich früh für ihre Bemühungen. Die Torfolge begann bereits in der 9. Minute, als Lasse Linnenbank den Treffer zum 0:1 erzielte. Dieser frühe Rückschlag traf die Güstrower hart, doch die Dramatik der Partie sollte erst kurz vor der Pause ihren Höhepunkt erreichen. In der 45. Minute sah Vasyl Kovtun vom FSV Bentwisch die Rote Karte, was die Gäste für die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl brachte. Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es dem Tabellenschlusslicht aus Güstrow jedoch nicht, die stabile Defensive der Bentwischer zu knacken.