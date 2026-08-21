 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Bento Waldheim rettet SC Condor in der Nachspielzeit gegen Altengamme

Landesliga Hansa: SC Condor Hamburg und SV Altengamme trennen sich 1:1, Christian David Bento Waldheim gleicht in der Nachspielzeit aus.

von André Nückel · Heute, 09:16 Uhr · 0 Leser
Das ist Christian David Bento Waldheim.
Das ist Christian David Bento Waldheim. – Foto: Eintracht Norderstedt

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Landesliga Hansa
Curs.-Neueng
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Bramfeld
SC Condor

Spieltag 2 in der Landesliga Hansa: Der SC Condor verhindert spät in der Nachspielzeit die Niederlage gegen den SV Altengamme. Viele Spiele am Freitag.

Im Duell zweier ambitionierter Teams der Landesliga Hansa hat Christian David Bento Waldheim dem SC Condor Hamburg ganz spät einen Punkt gerettet. Der SV Altengamme sah nach dem Führungstor von Peer Wegner in der 89. Minute bereits wie der Sieger aus, doch in der dritten Minute der Nachspielzeit schlug Condor noch einmal zurück. So endete die umkämpfte Partie vor 50 Zuschauern mit 1:1.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Donnerstag

Gestern, 20:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
1
1
Abpfiff

Bento Waldheim antwortet in der Nachspielzeit

Lange mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer warten. Erst in der 89. Minute brachte Peer Wegner den SV Altengamme in Führung und stellte die Gastgeber damit kurz vor eine Niederlage. Doch der SC Condor Hamburg gab sich nicht geschlagen und wurde für seinen späten Versuch noch belohnt. Christian David Bento Waldheim traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 und verhinderte damit die erste Saisonpleite Condors. Für Altengamme war der Gegentreffer besonders bitter, weil nur wenige Augenblicke zum Auswärtssieg fehlten. Am Ende teilen sich beide Mannschaften die Punkte - und das nach einer Partie, deren entscheidende Szenen komplett in die Schlussphase fielen.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
19:30
Spieltext Voran Ohe - Curs.-Neueng

Heute, 19:30 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
19:30
Spieltext Lohbrügge - Meiendorf

Heute, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
20:00
Spieltext Rahlstedt - Hamm United

Heute, 20:00 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
20:00
Spieltext Barsbüttel - Dersimspor

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
13:00
Spieltext ASV Hamburg - HSV BU II

Morgen, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
15:00
Spieltext SCVM - Bramfeld

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
14:00
Spieltext FC Türkiye - SC Wentorf

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - FC Voran Ohe
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Hamm United FC - VfL Lohbrügge
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Wentorf - Barsbütteler SV
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - SC Vier- und Marschlande
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Meiendorfer SV - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Altengamme - HSV Barmbek-Uhlenhorst II
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Rahlstedter SC
So., 30.08.26 15:00 Uhr Dersimspor Hamburg - ASV Hamburg

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr VfL Lohbrügge - SV Curslack-Neuengamme
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - SC Condor Hamburg
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst II - Dersimspor Hamburg
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Meiendorfer SV
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - Bramfelder SV
Sa., 05.09.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Wentorf
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - SV Altengamme
So., 06.09.26 14:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - Hamm United FC

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