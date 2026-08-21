Bento Waldheim rettet SC Condor in der Nachspielzeit gegen Altengamme

Spieltag 2 in der Landesliga Hansa: Der SC Condor verhindert spät in der Nachspielzeit die Niederlage gegen den SV Altengamme. Viele Spiele am Freitag.
Im Duell zweier ambitionierter Teams der Landesliga Hansa hat Christian David Bento Waldheim dem SC Condor Hamburg ganz spät einen Punkt gerettet. Der SV Altengamme sah nach dem Führungstor von Peer Wegner in der 89. Minute bereits wie der Sieger aus, doch in der dritten Minute der Nachspielzeit schlug Condor noch einmal zurück. So endete die umkämpfte Partie vor 50 Zuschauern mit 1:1.
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Lange mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer warten. Erst in der 89. Minute brachte Peer Wegner den SV Altengamme in Führung und stellte die Gastgeber damit kurz vor eine Niederlage. Doch der SC Condor Hamburg gab sich nicht geschlagen und wurde für seinen späten Versuch noch belohnt. Christian David Bento Waldheim traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 und verhinderte damit die erste Saisonpleite Condors. Für Altengamme war der Gegentreffer besonders bitter, weil nur wenige Augenblicke zum Auswärtssieg fehlten. Am Ende teilen sich beide Mannschaften die Punkte - und das nach einer Partie, deren entscheidende Szenen komplett in die Schlussphase fielen.
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - FC Voran Ohe
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Hamm United FC - VfL Lohbrügge
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Wentorf - Barsbütteler SV
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - SC Vier- und Marschlande
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Meiendorfer SV - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Altengamme - HSV Barmbek-Uhlenhorst II
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Rahlstedter SC
So., 30.08.26 15:00 Uhr Dersimspor Hamburg - ASV Hamburg
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr VfL Lohbrügge - SV Curslack-Neuengamme
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - SC Condor Hamburg
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst II - Dersimspor Hamburg
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Meiendorfer SV
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - Bramfelder SV
Sa., 05.09.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Wentorf
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - SV Altengamme
So., 06.09.26 14:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - Hamm United FC
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