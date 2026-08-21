Bento Waldheim rettet SC Condor in der Nachspielzeit gegen Altengamme

Das ist Christian David Bento Waldheim. – Foto: Eintracht Norderstedt

Spieltag 2 in der Landesliga Hansa: Der SC Condor verhindert spät in der Nachspielzeit die Niederlage gegen den SV Altengamme. Viele Spiele am Freitag.

Im Duell zweier ambitionierter Teams der Landesliga Hansa hat Christian David Bento Waldheim dem SC Condor Hamburg ganz spät einen Punkt gerettet. Der SV Altengamme sah nach dem Führungstor von Peer Wegner in der 89. Minute bereits wie der Sieger aus, doch in der dritten Minute der Nachspielzeit schlug Condor noch einmal zurück. So endete die umkämpfte Partie vor 50 Zuschauern mit 1:1.