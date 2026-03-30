Bentheim feiert 6:1-Heimsieg gegen Emslage

Der SV Bad Bentheim setzt seinen Lauf fort und gewinnt deutlich mit 6:1 gegen Schlusslicht VfL Emslage. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel des Jahres 2026 scheinen die Abstiegssorgen bei den Gastgebern verflogen zu sein.

Der SV Bad Bentheim ging die Partie von Beginn an offensiv an und stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 8. Minute brachte Felix Roggmann die Gastgeber in Führung, ehe Marius Kues nur eine Minute später auf 2:0 erhöhte.

Bentheim blieb druckvoll und baute den Vorsprung weiter aus: Jonas Kotte traf in der 28. Minute zum 3:0, Henning Deters erhöhte kurz vor der Pause auf 4:0 (43.). Der Plan, früh für klare Verhältnisse zu sorgen, ging damit vollständig auf.

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie zunächst ruhiger. Der deutliche Spielstand beeinflusste das Geschehen, ehe Timo Lüken in der 67. Minute den Ehrentreffer für den VfL Emslage erzielte.

In der Schlussphase setzte Bentheim erneut Akzente. Henning Deters traf in der 89. Minute zum 5:1 und verwandelte in der Nachspielzeit (91.) zudem einen Strafstoß zum 6:1-Endstand. Der Offensivspieler kam damit auf drei Treffer in der Partie.

Mit dem klaren Heimerfolg bestätigt der SV Bad Bentheim seine starke Form und steht nach vier Spielen im Jahr 2026 bei der optimalen Ausbeute von zwölf Punkten.

Zum Schluss: Die Tore des SV Bad Bentheim werden präsentiert von der GBB-Autoservice-GmbH.