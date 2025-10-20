– Foto: SV Concordia Emsbüren

Hier werden nach und nach alle Spielberichte der Bezirksliga Weser-Ems 3 aus dieser Woche erfasst und nach einander präsentiert. Folgende Spiele sind schon erfasst 👇 SV Bad Bentheim vs. SV Concordia Emsbüren

Bentheim bleibt Burgkönig - Emsbüren stolpert über die eigene Mauer

In Bad Bentheim scheint das mit den Heimspielen eine verlässliche Sache zu sein. Tribüne voll, Stimmung gut, und am Ende bleiben die Punkte in der Burgstadt. Diesmal traf es den SV Concordia Emsbüren, der beim 0:3 zwar tapfer anrannte, aber nie so richtig das richtige Passwort zum Bentheimer Strafraum fand. Gestern, 14:00 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim SV Concordia Emsbüren Emsbüren 3 0 Abpfiff

Zu Beginn wirkte alles noch nach einem ordentlichen Bezirksliganachmittag: Sonne, Grätschen, viel Mittelfeld. Chancen? Eher seltene Gäste. Dann aber wurde es in der 34. Minute unübersichtlich im Emsbürener Strafraum, so unübersichtlich, dass Hinnerk Albers den Ball schließlich selbst über die Linie bugsierte. Eigentor, 1:0, Bentheim jubelt, Concordia guckt kurz betreten, weiter geht’s. Was auch immer Husmann und Sackbrook ihren Jungs in der Pause serviert haben, Kaffee war’s wohl nicht. Drei Minuten nach Wiederanpfiff zieht Jonathan Gabriel Akar trocken in die kurze Ecke, als wolle er sagen: So geht Effizienz, Freunde. 2:0. Emsbüren mühte sich, blieb aber brav vor der Bentheimer Mauer stehen. Und als Kristian Friedrichsen in der 66. Minute das 3:0 nachlegte, war klar: Heute gibt’s nichts zu holen außer Erfahrungspunkte. Concordia verabschiedet sich mit hängenden Köpfen, aber ohne Drama. Nächste Woche kommt Tabellenführer Lohne, vielleicht der richtige Moment für eine kleine Wiedergutmachung. Bad Bentheim dagegen genießt den Sonntag: drei Tore, drei Punkte, ein Burgfest ohne Belagerung. ____________________ Bad Bentheim und der Mittwoch, eine schwierige Beziehung Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten SV Bad Bentheim Bad Bentheim 3 2 Abpfiff

Mittwochabend in Laxten. Der Rasen glänzt feucht, die Flutlichter werfen lange Schatten, und man riecht schon in der Luft, dass es kein leichtes Spiel werden wird, weder für Beine noch für Nerven. Schon nach vier Minuten gibt Franziskus Vehring den Ton an: 1:0 für Laxten. Ein Start, der nach Plan aussieht, zumindest aus Laxtener Sicht. Die Bentheimer hingegen brauchen eine Halbzeit, um ins Spiel zu finden. Nach der Pause trifft Henning Deters zum 1:1, und kurz keimt Hoffnung auf, dass der Mittwoch vielleicht doch mal kein Bentheimer Problemkind wird. Doch diese Hoffnung hält nicht lange. Zwei Minuten später bringt Marvin Schmökel Laxten wieder in Führung, sein sechstes Saisontor, und man merkt: Der Mann hat derzeit einen guten Draht zum Netz. Phil Rado legt in der 62. Minute nach, 3:1. Es riecht nach Vorentscheidung, aber Bad Bentheim gibt sich nicht auf. Jonas Kotte verkürzt auf 3:2 und sorgt dafür, dass die letzten zwanzig Minuten noch einmal leicht nach Nerventee schmecken. Am Ende bleibt’s beim knappen Sieg für Laxten. Verdient, sagt der Gastgeber. Bitter, meint Bad Bentheim und verweist auf eine alte Binsenweisheit: Der Mittwoch bleibt ein schwieriger Wochentag. Während in Laxten der Abend gemütlich ausklingt, nehmen die Gäste drei Gegentore und viele Gedanken mit nach Hause. Vielleicht hilft ja bald ein Sonntag. ____________________ Lohne siegt im Dauerregen und findet spät den Spaß am Spiel

