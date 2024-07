Bent Marloth verlässt den SV Hohennauen

Bent Marloth schloss sich im Januar 2022 dem SV Hohennauen an und hinterließ in seinen knapp zwei Jahren einen bleibenden Eindruck. In der Kreisliga absolvierte der 26-Jährige 18 Partien und spielte zudem ein Kreispokalspiel. In der Saison 2023/24 verstärkte er ausschließlich das Reserveteam in der 2. Kreisklasse, wo er auf sechs weitere Einsätze kam.

Einsatz auf und neben dem Platz