Bensheimer Stadtmeisterschaft: Finale 2025 nun ein Gruppenspiel

In beiden Gruppen geht es darum, unter die ersten zwei zu kommen. Im Finale spielen dann die Gruppensieger den Stadtmeister aus, während die Gruppenzweiten im Spiel um Platz drei antreten. Bei den AH wird das kleine Finale im Siebenmeterschießen entschieden. Die Endspiele der Senioren haben es dagegen in sich. Hier wird zweimal 45 Minuten (bei den AH zweimal 15 Minuten) gespielt.

Dies sei eine Entscheidung, um die Stadtmeisterschaften interessanter zu machen, erläuterte Manuel Willwohl vom SV Schwanheim. „Unsere Idee war, das Turnier wieder etwas zu beleben.“ Auch der Schwanheimer Torhüter findet die Auslosung gelungen, da alle „Vorrundenspiele sehr interessant sind“. In beiden Gruppen ist der Kampf um den ersten Platz völlig offen. Vor allem in Gruppe A, in der B-Ligist SG Gronau die am höchsten spielende Mannschaft ist, dürftenoffene Partien zu erwarten sein und ein Underdog ins Finale einziehen. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass die Platzierungsspiele zu deutlichen Angelegenheiten werden.