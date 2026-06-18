Bensheimer Stadtmeisterschaft: Finale 2025 nun ein Gruppenspiel

Bensheim. Die Bensheimer Stadtmeisterschaften 2026 finden vom 17. bis zum 19. Juli auf dem Gelände des SV Schwanheim statt. Der Modus ist in diesem Jahr ein anderer als im vergangenen. In der Ausgabe 2025 wurden bei den Senioren vier Viertelfinals innerhalb einer Woche ausgetragen, bei denen sich die Sieger für das Final Four am Wochenende qualifizierten. Die Sieger der beiden Halbfinals, der FC 07 Bensheim und die TSV Auerbach, spielten dann den Stadtmeister aus. Auerbach gewann das Finale knapp mit 3:2. Dritter wurde der VfR Fehlheim, der jedoch aufgrund der Absage der SG Gronau kampflos das Treppchen erreichte.
In diesem Jahr gibt es dagegen zwei Vierergruppen für Alten Herren als auch Senioren, und in denen im Format „Jeder gegen Jeden“ gespielt wird. Louisa Agler, die als Schiedsrichterin für Schwanheim tätig ist, hatte ein glückliches Händchen. Sie loste zwei höchst interessante Gruppen aus. In der Gruppe A treten Gastgeber Schwanheim, die SG Schönberg/Lautern (bei den AH lediglich der SV Schönberg), der FC Italia Bensheim und die SG Gronau an. In Gruppe B wurden alle klassenhöheren Mannschaften gelost. So gesellen sich die FSG Bensheim und der VfR Fehlheim zu den letztjährigen Finalisten hinzu.
In beiden Gruppen geht es darum, unter die ersten zwei zu kommen. Im Finale spielen dann die Gruppensieger den Stadtmeister aus, während die Gruppenzweiten im Spiel um Platz drei antreten. Bei den AH wird das kleine Finale im Siebenmeterschießen entschieden. Die Endspiele der Senioren haben es dagegen in sich. Hier wird zweimal 45 Minuten (bei den AH zweimal 15 Minuten) gespielt.
Dies sei eine Entscheidung, um die Stadtmeisterschaften interessanter zu machen, erläuterte Manuel Willwohl vom SV Schwanheim. „Unsere Idee war, das Turnier wieder etwas zu beleben.“ Auch der Schwanheimer Torhüter findet die Auslosung gelungen, da alle „Vorrundenspiele sehr interessant sind“. In beiden Gruppen ist der Kampf um den ersten Platz völlig offen. Vor allem in Gruppe A, in der B-Ligist SG Gronau die am höchsten spielende Mannschaft ist, dürftenoffene Partien zu erwarten sein und ein Underdog ins Finale einziehen. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass die Platzierungsspiele zu deutlichen Angelegenheiten werden.