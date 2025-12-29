Bensheimer Stadtmeisterschaft: Am Montag geht's in die heiße Phase

Showdown in Bensheim: Die Stadtmeisterschaften im Hallenfußball gehen am Montag in die entscheidende Phase. Ausrichter und Kreisoberligist FSG Bensheim spielt im ersten Halbfinale (20.15 Uhr) gegen den Gruppenligisten TSV Auerbach. Im zweiten Halbfinale (21.30 Uhr) trifft Titelverteidiger und Gruppenligist VfR Fehlheim auf den B-Ligisten SG Gronau.

Die Außenseiter FSG Bensheim und Gronau haben ihr Ziel mit dem Halbfinaleinzug schon erreicht und können befreit aufspielen. Ein FSG-Sieg gegen die TSV Auerbach, die beim 6:4-Vorrundensieg gegen Gronau und dem 5:2-Vorrundensieg gegen die FSG Bensheim II Schwächen gezeigt hat, erscheint nicht unmöglich. Das Finale findet dann am Dienstag (21.20 Uhr) statt.

Ein Spiel, das aus Sicht von Ausrichter FSG Bensheim schon jetzt in Erinnerungn bleibt, war am Samstagabend der 6:2-Sieg gegen den Gruppenligisten FC 07 Bensheim, der dadurch bereits in der Gruppenphase gescheitert ist.

Auch mit 60 noch agil

Bei den Alten Herren gab es hingegen keine Überraschung, stattdessen vor allem Konstanz: So spielte beim SV Schönberg mal wieder der 60 Jahre alte Klaus Metz mit. Beim FC 07 stand der drei Jahre ältere Alois Ramsauer zwischen den Pfosten – und war dabei ausgesprochen agil. Das zeigte sich vor allem im Spiel gegen die AH des VfR Fehlheim. Nabil Hamzi, Trainer der zweiten Mannschaft des VfR Fehlheim, bekam in der zweiten Halbzeit den Ball von der rechten Seite ins Zentrum gespielt, woraufhin er den Ball mit der Hacke ins Tor spitzeln wollte – aber Haudegen Ramsauer war da längst abgetaucht und parierte den Flachschuss.

Im ersten AH-Halbfinale (19.15 Uhr) stehen sich TSV Auerbach und SG Gronau gegenüber, im zweiten Halbfinale (20.55 Uhr) kämfpen SG Einhausen/Schwanheim und VfR Fehlheim um den Einzug ins Endspiel am Dienstag (20.50 Uhr).

Sehenswerte Paraden soll es am Montag auch bei den Frauen geben. Erstmals spielen diese bei den Stadtmeisterschaften ein eigenes Turnier aus. Ausrichter FSG Bensheim ist mit einer Mannschaft vertreten, Neuling VfR Fehlheim schickt sogar zwei Mannschaften ins Turnier, an dem insgesamt sechs Teams teilnehmen. Das Finale (19.45 Uhr) findet zwischen den Halbfinalspielen der Männer statt – und soll bei der Premiere große Zuschauerresonanz hervorrufen.