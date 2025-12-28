Die FSG Bensheim (in blau) verteidigte am ersten Turniertag trotz der 2:6-Niederlage wacker gegen den VfR Fehlheim. – Foto: Marvin Zubrod

Bensheimer Stadtmeisterschaft: Ab Montag geht's in die heiße Phase Bei den Senioren will die FSG Bensheim nach dem 6:2-Vorrundensieg gegen den FC 07 nun für die nächste Überraschung sorgen. Spannende Spiele soll es auch bei den Frauen geben, die erstmals einen Stadtmeister ermitteln.

Showdown in Bensheim: Die Stadtmeisterschaften im Hallenfußball gehen am Montag in die entscheidende Phase. Ausrichter und Kreisoberligist FSG Bensheim spielt im ersten Halbfinale (20.15 Uhr) gegen den Gruppenligisten TSV Auerbach. Im zweiten Halbfinale (21.30 Uhr) trifft Titelverteidiger und Gruppenligist VfR Fehlheim auf den B-Ligisten SG Gronau.

Die Außenseiter FSG Bensheim und Gronau haben ihr Ziel mit dem Halbfinaleinzug schon erreicht und können befreit aufspielen. Ein FSG-Sieg gegen die TSV Auerbach, die beim 6:4-Vorrundensieg gegen Gronau und dem 5:2-Vorrundensieg gegen die FSG Bensheim II Schwächen gezeigt hat, erscheint nicht unmöglich. Das Finale findet dann am Dienstag (21.20 Uhr) statt. Ein Spiel, das aus Sicht von Ausrichter FSG Bensheim schon jetzt in Erinnerungn bleibt, war am Samstagabend der 6:2-Sieg gegen den Gruppenligisten FC 07 Bensheim, der dadurch bereits in der Gruppenphase gescheitert ist.

Auch mit 60 noch agil Bei den Alten Herren gab es hingegen keine Überraschung, stattdessen vor allem Konstanz: So spielte beim SV Schönberg mal wieder der 60 Jahre alte Klaus Metz mit. Beim FC 07 stand der drei Jahre ältere Alois Ramsauer zwischen den Pfosten – und war dabei ausgesprochen agil. Das zeigte sich vor allem im Spiel gegen die AH des VfR Fehlheim. Nabil Hamzi, Trainer der zweiten Mannschaft des VfR Fehlheim, bekam in der zweiten Halbzeit den Ball von der rechten Seite ins Zentrum gespielt, woraufhin er den Ball mit der Hacke ins Tor spitzeln wollte – aber Haudegen Ramsauer war da längst abgetaucht und parierte den Flachschuss.