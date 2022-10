Bensheim: Leistung stimmt, Ergebnisse nicht Nächstes Fifty-fifty-Duell wartet am Sonntag in Höchst

Bensheim. Nichts Neues beim FC 07 Bensheim in der Gruppenliga: An den Auftritten der Nullsiebener gibt es im Großen und Ganzen nicht viel auszusetzen, wie Trainer Andy Zehnbauer findet. Was nicht stimmt, sind die Resultate. Sechs Niederlagen in Folge sind mittlerweile für die Bensheimer notiert. „Das waren fast alles 50:50-Spiele und wir sind immer leer ausgegangen“, blickt Zehnbauer auf die Negativserie.

Am Sonntag (15.30 Uhr) muss der FC 07 beim TSV Höchst ran – einem Gegner, bei dem es in den letzten Wochen ebenfalls nicht rund lief. In der Liga gab es für die Odenwälder vier Niederlagen in Folge mit jeweils vier Gegentoren. Vor diesen Pleiten mischte der TSV in der Spitzengruppe mit. Ein Leistungseinbruch, der Zehnbauer überrascht. „Für mich aus der Distanz nicht nachzuvollziehen.“ Zumal die beiden letzten Fehlschläge gegen den SV Nauheim (1:4) und die SKV Büttelborn (0:4) in der Deutlichkeit nicht zu erwarten waren.

Dagegen schafften die Höchster als Sieger des Regionalpokals den Einzug ins Hessenpokal-Achtelfinale, und da präsentierten sie sich am Mittwoch in der Heimpartie gegen den FSV Frankfurt wieder in besserer Form und lieferten dem Regionalligisten bei der 1:2-Niederlage zumindest ergebnistechnisch ein enges Match.

Mehrere Optionen für das Tor

Andy Zehnbauer erwartet im Duell der beiden kriselnden Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe. Den TSV Höchst beschreibt er als kampf- und laufstarke Elf. Und: „Fußball spielen können die natürlich auch.“ Zudem sind die Höchster Spezialisten für späte Tore.

Bei seinem eigenen Team geht es wie in den Wochen zuvor vor allem darum, die Anzahl der groben individuellen Fehler zu minimieren. Auch beim jüngsten 0:2 gegen den FC Alsbach leisteten die 07-Kicker in der Entstehung der beiden Gegentreffer einen nicht unerheblichen Beitrag.