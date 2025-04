Bensheim: Gerüst der Stadtmeisterschaft steht

Bensheim. Für die Bensheimer Fußballer geht es bald wieder um Titel und Prestige: Am dritten Juli-Wochenende (18. bis 20.) steigt bei der TSV Auerbach die Stadtmeisterschaft der Senioren und Alten Herren. Und bereits das Halbfinale könnte es in sich haben, wie die Auslosung bei der TSV Auerbach, die zugleich Titelverteidiger bei den Senioren ist, ergab.

Im Viertelfinale empfängt der VfR Fehlheim die FSG Bensheim. Der Sieger dieses Spiels trifft auf den Sieger TSV Auerbach – SV Schwanheim. Damit könnten also im Halbfinale mal wieder Fehlheim und Auerbach aufeinandertreffen, die in dieser Saison bereits zweimal in der Gruppenliga und einmal im Pokal gegeneinander gespielt haben.