Benschop-Zukunft geklärt – alte Probleme bremsen Fortuna-Legende aus

So steht es um Charlison Benschop – Foto: Imago Images

Der Kontrast könnte für Charlison Benschop kaum größer sein: In den vergangenen Wochen war der ehemalige Nationalspieler Curaçaos in den USA unterwegs und erlebte vor Ort mit, wie der kleine Inselstaat aus der Karibik sein WM-Debüt feierte und zeitweise sogar gegen Deutschland mithielt. Nun steht jedoch wieder der Alltag an – und der heißt Oberliga. Vor zwei Wochen hat das Team von Trainer Jens Langeneke die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aufgenommen. Zum Auftakt konnte der Coach nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen – mit Ausnahme von Benschop, dessen Vertrag nach dem Zwangsabstieg weiterhin gültig ist.

„Bis auf ‚Charlie’ sind alle fit. Er hat leider wieder eine Verletzung an der Ferse. Deswegen muss er aktuell aussetzen“, erklärt Langeneke. Schon in der vergangenen Regionalliga-Spielzeit war der 36-Jährige immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden und kam deshalb lediglich auf neun Einsätze für die „Zwote“. Dass er nun zum Start erneut pausieren muss, ist daher besonders bitter. „Es ist dieselbe Thematik, mit der er schon in der Rückrunde der vergangenen Saison zu kämpfen hatte“, sagt Langeneke. „Während der Sommerpause hatte es sich etwas beruhigt, ist aber jetzt wieder aufgetreten.“ Wie lange der Stürmer pausieren muss, lässt sich daher noch nicht genau einschätzen.

„Die Stimmung bei uns ist sehr gut“

Abgesehen vom Ausfall des Stürmers zeigte sich Langeneke mit den ersten Trainingseinheiten rundum zufrieden. „Die Stimmung bei uns ist sehr gut. Wir freuen uns alle, dass wir endlich wieder auf dem Platz sind und richtig mit dem Training loslegen können“, sagt der 50-Jährige, der rund sieben Woche nach dem Zwangsabstieg den Blick nur noch in die Zukunft richten will. „Alles, was in der Vergangenheit liegt, ist abgehakt – wir schauen nach vorne.“