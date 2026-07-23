Benschop-Zukunft geklärt – alte Probleme bremsen Fortuna-Legende aus

Der Kontrast könnte für Charlison Benschop kaum größer sein: In den vergangenen Wochen war der ehemalige Nationalspieler Curaçaos in den USA unterwegs und erlebte vor Ort mit, wie der kleine Inselstaat aus der Karibik sein WM-Debüt feierte und zeitweise sogar gegen Deutschland mithielt. Nun steht jedoch wieder der Alltag an – und der heißt Oberliga. Vor zwei Wochen hat das Team von Trainer Jens Langeneke die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aufgenommen. Zum Auftakt konnte der Coach nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen – mit Ausnahme von Benschop, dessen Vertrag nach dem Zwangsabstieg weiterhin gültig ist.
„Bis auf ‚Charlie’ sind alle fit. Er hat leider wieder eine Verletzung an der Ferse. Deswegen muss er aktuell aussetzen“, erklärt Langeneke. Schon in der vergangenen Regionalliga-Spielzeit war der 36-Jährige immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden und kam deshalb lediglich auf neun Einsätze für die „Zwote“. Dass er nun zum Start erneut pausieren muss, ist daher besonders bitter. „Es ist dieselbe Thematik, mit der er schon in der Rückrunde der vergangenen Saison zu kämpfen hatte“, sagt Langeneke. „Während der Sommerpause hatte es sich etwas beruhigt, ist aber jetzt wieder aufgetreten.“ Wie lange der Stürmer pausieren muss, lässt sich daher noch nicht genau einschätzen.
Abgesehen vom Ausfall des Stürmers zeigte sich Langeneke mit den ersten Trainingseinheiten rundum zufrieden. „Die Stimmung bei uns ist sehr gut. Wir freuen uns alle, dass wir endlich wieder auf dem Platz sind und richtig mit dem Training loslegen können“, sagt der 50-Jährige, der rund sieben Woche nach dem Zwangsabstieg den Blick nur noch in die Zukunft richten will. „Alles, was in der Vergangenheit liegt, ist abgehakt – wir schauen nach vorne.“
Mit von der Partie waren beim Trainingsauftakt selbstverständlich auch die Zugänge, die die „Zwote“ in den vergangenen Tagen und Wochen bereits präsentiert hatte. „Die drei externen Zugänge und auch die Jungs aus der U19, die neu bei uns sind, machen einen sehr positiven Eindruck“, freut sich Langeneke. „Ich habe in der Vergangenheit schon deutlich schlechtere Trainingseinheiten zum Auftakt nach der Sommerpause erlebt. Schon an den ersten Tagen hat man gesehen, dass in der Truppe ganz viel fußballerisches Potenzial steckt. Es macht jetzt schon sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten.“
Klar ist aber auch, dass der Kader bis zum Start der Oberliga-Saison im August noch auf einigen Positionen wachsen muss. So ist die U23 aktuell etwa auf der Torhüter-Position spärlich besetzt, auch in der Offensive besteht noch Handlungsbedarf. „Aktuell fehlen noch ein paar Spieler. Deshalb schauen wir, dass wir den Kader an den richtigen Stellen noch verstärken können“, berichtet daher Langeneke, dessen Team die erste Testpartie beim SC St. Tönis mit 4:1 gewonnen und sich am Sonntag mit einem 3:3 vom VfB Homberg getrennt hat.