Benschop schießt die U23 von Fortuna zum Testspielsieg

Daran hatte, wie konnte es auch anders sein, vor allem Benschop einen großen Anteil getragen und mit einer Torvorlage und einem eigenen Treffer das 2:0 über Blau-Weiß Lohne besiegelt. Schon als vor einer Woche der Transfer des 35-Jährige für die U23 verkündet worden war, war die Freude über seine Rückkehr riesig. Denn obwohl Benschops Düsseldorf-Zeit mittlerweile zehn Jahre her ist, haben alle Fans den sympathischen und nahbaren Mittelstürmer immer noch in bester Erinnerung. So hatte es am vergangenen Mittwoch auch einige Fortunen zur Sportanlage von Tusa 06 gelockt, wo die „Zwote“ und eben auch Benschop ihr erstes Testspiel der neuen Saison gegen den niedersächsischen Regionalligisten bestritten hatte. Belebung der Offensive

Mindestens genauso sehr freute sich der Niederländer aber selbst, und schwärmte regelrecht davon, wie es ist, wieder das rot-weiße Trikot zu tragen: „Absolut speziell – ich bin mit Fortuna immer verbunden geblieben. Es hat mich einfach sehr gefreut, auf dem Platz zu stehen, ein sehr besonderes Gefühl. Da habe ich Gänsehaut bekommen.“ In den kommenden Wochen will Benschop nun vor allem sein neues Team noch besser kennenlernen. „Ich möchte als Charakter für die Jungs da sein, das ist mir sehr wichtig und ihnen auch das vorleben, was der Trainer uns beibringt“, sagte der Offensivmann. „Ich freue mich darauf, eine Führungsrolle in der U23 zu haben und den Jungs weiterzuhelfen.“