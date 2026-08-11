Benschop, Berrahou, Peitz: Der Fortuna-Kader vor dem Oberliga-Start Die U23 von Fortuna Düsseldorf geht nach dem Zwangsabstieg in der Oberliga Niederrhein neu an den Start. Der Kader wurde deutlich verändert - mit vielen jungen Spielern, einigen externen Zugängen und prominenter Erfahrung. von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Ein Blick auf den Kader von Fortuna Düsseldorf II. – Foto: Tom Klesper

Die U23 von Fortuna Düsseldorf gehört vor dem Start in der Oberliga Niederrhein automatisch zu den spannendsten Mannschaften der Liga. Nach dem Zwangsabstieg aus der Regionalliga West musste der Kader am Flinger Broich neu sortiert werden. Sportlich zählt die Mannschaft von Jens Langeneke zum Kreis der Titelanwärter - auch wenn ein Aufstieg nur möglich wäre, wenn die Profis aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufsteigen.

Der Kader ist jung, breit aufgestellt und an mehreren Stellen neu besetzt. Besonders auffällig ist der Angriff. Mit Charlison Benschop steht ein erfahrener Stürmer im Aufgebot, dazu kommen junge Offensivspieler wie Mohammed Berrahou, Dadou Mossi-Sezene, Mechak Quiala-Tito und Conor David Tönnies. Berrahou wechselte aus der Jugend des MSV Duisburg nach Düsseldorf und machte kurz vor dem Saisonstart mit vier Toren im Test gegen die SpVg Frechen 20 auf sich aufmerksam. Erfahrung für eine junge Mannschaft Unter den Zugängen finden sich mehrere Spieler, die bereits höherklassige Erfahrung mitbringen oder in der Region bekannt sind. Kasper Harbering kam vom 1. FC Bocholt, Giovanni Nkowa vom FC Büderich, Tobias Peitz vom Bonner SC. Dazu wechselte Florian Dimmer von Borussia Mönchengladbach II zur Fortuna.

Aus dem eigenen Nachwuchs beziehungsweise aus dem internen Fortuna-Bereich rücken mehrere Talente nach. Dazu gehören Dadou Mossi-Sezene, Adrijan Pesa, Aidan Chikeme und Andriy Honcharenko. Gerade diese Mischung ist für die U23 wichtig: Die Mannschaft soll junge Spieler entwickeln, braucht nach dem Abstieg aber zugleich sofort Stabilität. Die Defensive ist entsprechend breit besetzt. Zum Kader gehören unter anderem Kaden Amaniampong, Chikeme, Noah Egouli, Ben Eze, Noah Förster, Harbering, Leo Mirgartz, Moritz Montag, Noah Nikolaou und Darin Quiala-Tito. Im Mittelfeld stehen neben Nkowa, Peitz, Pesa und Honcharenko auch Elias Arden, Chernoh Bah, Lukas Eixler, Arno Krause, Maksym Len und Simon Vu im Aufgebot.