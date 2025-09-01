Benrath siegt im Topspiel, Nicht-Antritt von Urdenbach, Remis beim TuS

Neun Spiele hätte es an diesem Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf eigentlich geben sollen, angepfiffen wurden aber nur acht. Der TSV Urdenbach, punktloses Tabellenschlusslicht, trat zu seinem Duell beim FC Bosporus Düsseldorf nicht an und verliert damit am Grünen Tisch. Im Spitzenspiel zwischen Türkgücü Ratingen und dem VfL Benrath setze sich derweil der VfL mit 3:1 durch, die Sportfreunde Gerresheim durften gleich sieben Mal jubeln.
Die Sportfreunde aus Gerresheim haben sich auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Am Nachmittag gewann das Team sein Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des DSC 99 klar mit 7:1 - und erzielte dabei alle acht Tore. Schon zur Pause war die Messe gelesen. Giuliano Panebianco eröffnete nach elf Minuten den Torreigen, Faouzi El Makadmi (21./26.) sowie Walid El Kadiri (27./44.) erhöhten jeweils per Doppelpack. Nach einem Eigentor nach Wiederanpfiff sorgten Soufiane Azhil (57.) und Timo Braun (88.) für den Endstand.
Vor über 100 Zuschauern brachte Luigi D Alterio den VfL Benrath im Spitzenspiel bei Türkgücü Ratingen schon nach 14 Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße. Auch das 2:0 unmittelbar nach Wiederanpfiff erzielte die Nummer neun der Benrather. Spätestens nach dem 3:0 durch Zakaria Arian war die Entscheidung gefallen (66.), daran konnte auch der Anschlusstreffer zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit nichts mehr ändern. In der Tabelle hat Benrath damit alle neun möglichen Punkte geholt. Ebenfalls auf neun Punkte wird der FC Bosporus kommen, sobald der Nicht-Antritt des TSV Urdenbach gewertet wird.
Rot-Weiß Lintorf – ASV Tiefenbroich 3:3
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider, Florian Bätzgen (76. Marco Trembaczowski), Jannik Decker, Sven Meyer (37. Leon Weber), Robin Schwarzbach, Marco Alexander Trebo, Sasa Behara, Mats Friese (84. Ricardo Schlösser), Lasana Dansoko - Trainer: Marc-Thorben Bühring
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Badr Rahmani, Noah Ziegler, Besim Dalmis, Koray Cayir, Leon Berisha, Okan Yasin Yavuz, Ardian Halili, Berke Ali Turgut, Alexander Zakancuk - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Berke Ali Turgut (30. Foulelfmeter), 1:1 Mats Friese (45.), 1:2 Leon Berisha (47.), 2:2 Robin Schwarzbach (88.), 2:3 Ardian Halili (90.+1), 3:3 Jannik Decker (90.+4)
TuS Gerresheim – FC Büderich II 1:1
TuS Gerresheim: Jawad Bouhraou (92. Marcel Knab), Felix Koß, Fabian Kasten, Calvin-Lee Klein (75. Leon Bilogrevic), Maurice Stocker, Pascal Santo (45. Alexander Nour), Philipp Layer, Nisar El Fayyad (63. Emanuele Frasca), Henrik Boßmann, Christian Kudimba (77. Tim Aydt), Akom Kevin Twum-Barimah - Trainer: Daniel Hummler - Trainer: Michael Worbertz
FC Büderich II: Timon Julius Remer, Lucas Wienands, Fabio Orlean, Henri Wienands, Jan Sturhan (78. Niklas Püllen), Matthias Bogie (75. Julian Platte) (87. Julian Eichholz), Benedikt Niesen (78. Kevin Holland), Artur Paul, Yannick Platte, Max Krause (77. Pablo Jülch), Joel Konadu - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Yahya Meziane (Düsseldorf) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jan Sturhan (45.), 1:1 Alexander Nour (90.)
AC Italia Hilden – SC Unterbach 2:3
AC Italia Hilden: Dominik Schillings, Louis Loewenau, Lorenzo Madonia, Sascha Hofrath (70. Marvin Kucznierz), Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek (53. Jeremy Dykoff), Dominik Cikac, Devrim acil (70. Kevin Nassen), Michel Konstantin Bursie (53. Robin Bondorf), Jannis Remhof, Abderrahman Elmajjaoui - Trainer: Thomas Priebke - Trainer: Patrick Loewenau
SC Unterbach: Jonas Tillmann, Mohamed Boussollami, Maurice Müller, Albion Ilazi (80. Colin Koberg), Finn Twiste (46. Lars Insel), Jannik Behrens, Pascal Thomassen, Dennis Nuha (46. Lewis Brempong), Sasa Jovanovic (59. Kevin Zorawik), Michael Kijach, Till Arne Consilius (46. Kimi Thedens) - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Michael Kijach (26.), 2:0 Jannik Behrens (27.), 3:0 Michael Kijach (85.), 1:3 Kevin Nassen (90.+2), 2:3 Jannis Remhof (90.+3 Foulelfmeter)
DJK Tusa 06 Düsseldorf – SV Wersten 04 1:0
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Christopher Fuchs, Torben Thiemann, Yuuki Hasegawa, Leon Schüler, Deniz Emre Mert Akyüz (72. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Yannik Bohlmann (79. Luke Rehn), Noah Rugamba, Marco Laufmann (88. Daniel Dix), Darius-Valentino Paul (90. Piere Zilles), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Timo Haep
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Philipp Fey, Babacan Citak, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Dylan Wackes, Patrick Trautner, Norman Schlömer, Daniel Spanke, Daniel Keßler, Bastian Adoma - Trainer: Andreas Kober
Schiedsrichter: Michael Muhr (Solingen) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Dominic Abdel-Ahad (21.)
Gelb-Rot: Dylan Wackes (69./SV Wersten 04/)
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – KSC Tesla 07 3:0
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Cornelius Koppers (70. Vinko Primorac), Mohamad Jeha (77. Amer Natur), Oskar Schaefers (77. Lukas Lange), Lars Pöth, Hiroki Mizuno, Yannik Toholt, Suguru Matsumoto (70. Achraf-Amine El Asassi), Yutaro Ichimura, Shunta Murakami, Kingsley Onomah Annointing (77. Erfan Salehy) - Trainer: Berkant Jumerovski - Trainer: David Breitmar
KSC Tesla 07: Milos Ristic, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aljosa Lovric, Pavle Prodanovic, Filip Tanaskovic, Konstantinos Parassidis, Marin Loncarevic, Miljan Stojanovic - Trainer: Dalibor Dobras
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 62
Tore: 1:0 Lars Pöth (14.), 2:0 Oskar Schaefers (35.), 3:0 Lars Pöth (68.)
Rot: Milos Ristic (33./KSC Tesla 07/)
FC Bosporus Düsseldorf – TSV Urdenbach 2:0
FC Bosporus Düsseldorf:
TSV Urdenbach:
Tore: keine Tore
Türkgücü Ratingen – VfL Benrath 1:3
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Elyesa Kemal Baysan, Mahmut Karaca, Talha Yücelay (22. Tamer Sürmeli), Osarumen Elliot Lawrence, Eren Sunman, Abdul Baki Aydin (53. Arda Tokat), Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler, Emilio Sanchez Conrad (46. Flakrim Islami), Christian Schuh (80. Caner Karaca) - Trainer: Engin Kum
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Ali Kassar, Thierno Barry, Zakaria Arian (75. Ouassim El Aboussi), Amin Baghouse, Wael Riani (59. Elias Johannes Link), Ivo Effenberger, Zakari Kassar, Luigi D'alterio, Kutaiba Kassar - Trainer: Ali Gürcali
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 Luigi D'alterio (15.), 0:2 Luigi D'alterio (62.), 0:3 Zakaria Arian (69.), 1:3 Arda Tokat (80.)
SP.-VG. Hilden 05/06 – SC Düsseldorf-West 2:2
SP.-VG. Hilden 05/06: Lasse Horsch, Hendrik Pitsch (56. Giacomo Russo), Tim Schläbitz, Timo Kunzl (70. Jan Hallmann), Kai Stanzick, Florian Heuschkel (77. Thomas Jarosch), Taoufik Baouch, Alessio Cucci (46. Leif Horsch), Niklas Strunz, Jason Beiler (46. Onur Kocak), Vincenzo Lorefice - Trainer: Benni Gerdau - Trainer: Thomas Zak - Trainer: Michael Sagorski
SC Düsseldorf-West: Kevin Pfaff, Charly Klein, Simon Hörster, Loris Thyret, Brian-Matthias Thivissen, Mustafa Cem Beydagi, Max Arens, Sebastian Windbrake, Biyan Kesen, Hendrik Mertes (63. Dilbirin Yilmaz), Cornelius Bulanov - Trainer: Caglar Mollaahmetoglu - Trainer: Emre Mollaahmetoglu - Trainer: Murat Yildiz
Schiedsrichter: Hamit Özdemir - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Vincenzo Lorefice (19.), 1:1 Mustafa Cem Beydagi (22.), 2:1 Timo Kunzl (23.), 2:2 Cornelius Bulanov (33.)
Gelb-Rot: Simon Hörster (66./SC Düsseldorf-West/)
DSC 99 Düsseldorf II – Sportfreunde Gerresheim 1:7
DSC 99 Düsseldorf II: Dennis Billerbeck, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar, Timo Bormann, Felix Mörike, Paul Schoemaker, Samir Aouladali, Marco Riethmüller, Abdullah Uhud Güler, Abel Mokonen, Peter Junior - Trainer: Gökhan Yasar
Sportfreunde Gerresheim: Nicolas Lehsau, Ismael Diomande, Tayfun Uzunlar (81. Anton Felix Morgenstern), Idrissa Koulibaly (75. Ergün Aksoy), Ayyoub Jidan (66. Nikolaos Georgiou), Faouzi El Makadmi, Soufiane Azhil, Yassir Daou (60. Yassin Farhat), Timo Braun, Walid El Kadiri (75. Tom Reinwart), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco - Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Torsten Ledor - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (11.), 0:2 Faouzi El Makadmi (21.), 0:3 Faouzi El Makadmi (26. Foulelfmeter), 0:4 Walid El Kadiri (27.), 0:5 Walid El Kadiri (44.), 1:5 Ismael Diomande (53. Eigentor), 1:6 Soufiane Azhil (57.), 1:7 Timo Braun (88. Foulelfmeter)
