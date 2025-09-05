 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
RW Lintorf will unbedingt punkten.
RW Lintorf will unbedingt punkten. – Foto: Dennis Kemmerling

Benrath im Topspiel gegen Bosporus, Kellerduell in Urdenbach

Punktgleich führen der FC Bosporus und der VfL Benrath die Kreisliga A Düsseldorf an. Am Sonntag kommt es zum direkten Duell der Top-Teams,

Schon am 4. Spieltag steht in der Kreisliga A Düsseldorf ein echtes Spitzenspiel an. Mit jeweils neun Punkten und damit dem perfekten Start in die Saison, stehen der FC Bosporus Düsseldorf und der VfL Benrath im Klassement ganz oben. Am Sonntag treffen sie im direkten Duell aufeinander. Dich dahinter lauern die Sportfreunde Gerresheim und die DJK TuSA. Während die Sportfreunde mit Schwarz-Weiß Düsseldorf ein Heimspiel haben, ist die DJK auswärts beim KSC Tesla gefordert. Im Tabellenkeller ist der TSV Urdenbach gegen Rot-Weiß Lintfort gefordert, der SC West empfängt Aufsteiger AC Italia Hilden. Diese Partien gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 4

So., 07.09.2025, 12:15 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
12:15

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:00live

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:30live

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
15:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
15:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
15:15

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - VfL Benrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SV Wersten 04
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Büderich II
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Unterbach
So., 14.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TSV Urdenbach
So., 14.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Düsseldorf-West
So., 14.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - KSC Tesla 07

6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr FC Büderich II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - AC Italia Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - TuS Gerresheim
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Türkgücü Ratingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Bosporus Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
So., 21.09.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SP.-VG. Hilden 05/06

