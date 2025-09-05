Benrath im Topspiel gegen Bosporus, Kellerduell in Urdenbach

Schon am 4. Spieltag steht in der Kreisliga A Düsseldorf ein echtes Spitzenspiel an. Mit jeweils neun Punkten und damit dem perfekten Start in die Saison, stehen der FC Bosporus Düsseldorf und der VfL Benrath im Klassement ganz oben. Am Sonntag treffen sie im direkten Duell aufeinander. Dich dahinter lauern die Sportfreunde Gerresheim und die DJK TuSA. Während die Sportfreunde mit Schwarz-Weiß Düsseldorf ein Heimspiel haben, ist die DJK auswärts beim KSC Tesla gefordert. Im Tabellenkeller ist der TSV Urdenbach gegen Rot-Weiß Lintfort gefordert, der SC West empfängt Aufsteiger AC Italia Hilden. Diese Partien gibt es außerdem.
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - VfL Benrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SV Wersten 04
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Büderich II
So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Unterbach
So., 14.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - TSV Urdenbach
So., 14.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Düsseldorf-West
So., 14.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - KSC Tesla 07
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr FC Büderich II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - AC Italia Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - TuS Gerresheim
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Türkgücü Ratingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Bosporus Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
So., 21.09.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SP.-VG. Hilden 05/06