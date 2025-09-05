Benrath im Topspiel gegen Bosporus, Kellerduell in Urdenbach

Schon am 4. Spieltag steht in der Kreisliga A Düsseldorf ein echtes Spitzenspiel an. Mit jeweils neun Punkten und damit dem perfekten Start in die Saison, stehen der FC Bosporus Düsseldorf und der VfL Benrath im Klassement ganz oben. Am Sonntag treffen sie im direkten Duell aufeinander. Dich dahinter lauern die Sportfreunde Gerresheim und die DJK TuSA. Während die Sportfreunde mit Schwarz-Weiß Düsseldorf ein Heimspiel haben, ist die DJK auswärts beim KSC Tesla gefordert. Im Tabellenkeller ist der TSV Urdenbach gegen Rot-Weiß Lintfort gefordert, der SC West empfängt Aufsteiger AC Italia Hilden. Diese Partien gibt es außerdem.