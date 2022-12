Benrath-Hassels zurück an der Spitze Die Spielgemeinschaft profitiert in der Kreisliga A von der Niederlage des CfR Links.

Der DSV vergab nach der Pause die Chance auf ein drittes Tor und ließ sich den Schneid abkaufen. „Hellas war bissiger und wollte den Sieg mehr“, sagte der enttäuschte DSV-Trainer Soner Dirim und sprach von einer verdienten Niederlage gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Für diese sorgten erneut Boneris per Strafstoß (53.) sowie der eingewechselte Georgios Madatsidis (63.).

Die Sportfreunde Gerresheim setzten ihre Klettertour fort. Nach dem 7:2 über den SV Hilden-Nord ist die Elf von Dimitrios Thoidis, die nur eines ihrer letzten zehn Spiele verlor, schon Dritter. Ärgerlich aus Sicht der Sportfreunde ist nur, dass sie aus den Partien gegen die Abstiegskandidaten Bosporus, Lintorf und TuRu 80 II nur zwei von möglichen neun Punkten holten. „Sonst wären wir jetzt ganz oben mit dabei“, betont Thoidis. Der griechische Übungsleiter konnte sich gegen Hilden wieder einmal auf sein kongeniales Duo Timo Braun (3 Tore) und Pascal Thomassen (2) verlassen.

Gerresheim liegt als Dritter nun sechs Zähler hinter dem schwächelnden CfR Links, der die Tabellenspitze nach der 1:2-Niederlage gegen Wersten 04 wieder an die SG Benrath-Hassels abgeben musste. „Wir haben es zu Beginn versäumt, in Führung zu gehen und auch in der zweiten Halbzeit aus unserer Überlegenheit zu wenig macht“, meinte CfR-Trainer Panagiotis Liomas nach dem dritten Spiel in Serie ohne Sieg. Wersten ging durch Routinier Andres Felipe Sanchez Gomez (15.) und Dustin Hammes (16.) mit 2:0 in Führung. Der CfR konnte lediglich verkürzen (Ivantzikis, 25.).