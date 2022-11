Benrath-Hassels verliert am Grünen Tisch die Tabellenführung Kreisliga A Düsseldorf: Ein Formfehler kostet den einstigen Spitzenreiter sieben Punkte.

Auf dem Fußballplatz ist der SG Benrath-Hassels in der Kreisliga A Düsseldorf nur schwer beizukommen. Das stellte die Mannschaft von Nermin Ramic auch in der bisherigen Saison wieder mit 13 Siegen und drei Unentschieden aus den ersten 16 Spielen unter Beweis. Auf dem anvisierten Weg in die Bezirksliga stellte sich der amtierende Vizemeister nun aber selbst ein Bein. Aufgrund eines Formfehlers bekam die SG die Punkte aus den Spielen gegen den SC West II (6:0), Polizei SV (3:0) und KSC Tesla (0:0) am Grünen Tisch aberkannt. So wurde aus dem gejagten Tabellenführer plötzlich ein Jäger, der nun einen Sechs-Punkte-Rückstand auf den neuen Spitzenreiter CfR Links aufholen muss.

„Wir nehmen die Situation so an, wie sie ist, auch wenn die ganze Sache sehr ärgerlich ist. Schließlich haben wir niemanden betrogen“, sagt Benraths Trainer Nermin Ramic. Aber was war überhaupt passiert? Konkret geht es um Nikola Spasov. Für den Neuzugang aus Mazedonien hatte die SG Benrath-Hassels die erforderlichen Freigaben des mazedonischen Verbandes und des abgebenden Vereins im Sommer eingereicht. Allerdings unterlief dann einem Mitarbeiter ein folgenschwerer Formfehler. Anstatt den Wechsel im System als internationalen Transfer zu kennzeichnen, setzte er den Haken bei „Erstanmeldung“, was wiederum Folgen für Nikola Spasovs Spielberechtigung hatte. Denn der Akteur mit der Rückennummer 4 durfte somit erst ab dem 26. September in Pflichtspielen eingesetzt werden und nicht – wie von der SG Benrath-Hassels angenommen – ab dem 6. September. Nutznießer waren der SC West II, der Polizei SV und KSC Tesla, die in besagtem Zeitraum auf die SG Benrath-Hassels und Nikola Spasov trafen und nun die Punkte zugesprochen bekamen.